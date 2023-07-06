Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом

Фото: скриншот с видео "Хабар-24"

26 тёзок столицы проживают в Казахстане. Один из них — в селе Акшолак Байзакского района Жамбылской области. 13-летний подросток по имени Астана мечтает стать пилотом, он отличник учёбы и активно занимается спортом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Мальчику по имени Астана 13 лет. В семье он самый старший, есть ещё три младших братьев и сестрёнка.

В честь столицы подростка назвал его прадед. Аксакал признаётся, что это единственное имя, которое сразу пришло на ум. С ним у пенсионера ассоциируется независимость и процветание. Он надеется, что его внук вырастет успешным и независимым как столица Казахстана.

"Когда он родился, мне сразу позвонили и сообщили эту радостную новость. Я предложил назвать мальчика Астана. Это мой первый правнук. Очень люблю его и уверен, что он вырастет достойным гражданином нашей страны", — рассказывает прадедушка Астаны Акылбаева — Казы Дарменов.

Астана растёт активным, целеустремлённым и дружелюбным. Любимый вид спорта – дзюдо, но погонять мяч, подтянуться на турнике, побегать наперегонки и поиграть в альчики подросток тоже не прочь. Преуспевает Астана и в учёбе, 7 классов закончил с отличием.

"Как известно, Астана — один из красивейших городов мира. Горжусь, что ношу имя столицы и мне оно очень нравится. Надеюсь, оправдаю все возложенные надежды", — говорит Астана Акылбаев.

В столице Астана пока ещё не был, поэтому посетить главный город Казахстана — одно из заветных желаний. В будущем же Астана мечтает стать пилотом, быть квалифицированным специалистом и работать на благо Родины.

"Сын помогает присматривать за младшими. Он очень добрый и умный, хорошо учится. Изучает английский язык и проявляет интерес к спорту. Чем бы он не увлекался, мы готовы оказать ему поддержку", — делится мама Астаны Акылбаева — Гульнара Журымбаева.

Между тем, по данным бюро национальной статистики в стране сегодня проживают 26 человек с именем Астана. Из них большая часть – мужчины.