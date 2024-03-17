Мальчик едва не зарезал сестру после спора из-за видеоигры

Полиция Помпано-Бич в американском штате Флориде отреагировала на звонок 10-летней девочки, которая сообщила о пугающем поведении своего брата. Прибывшие правоохранители увидели 11-летнего Уэсли Хинтона, который держал в руках большой нож для разделки мяса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Local10.

Полицейские полчаса пытались уговорить мальчика бросить нож, но школьник угрожал зарезать и себя, и свою сестру. В итоге офицеры уличили удачный момент и смогли обезвредить Уэсли электрошокером.

Выяснилось, что мальчик играл с сестрой в видеоигры, но у них возник спор - и школьник просто вышел из себя. Никаких обвинений Уэсли предъявлять не будут, но ситуацией с ребенком займётся местная служба защиты детей.