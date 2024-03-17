Мальчик едва не зарезал сестру после спора из-за видеоигры
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
121Фото: news.myseldon.com
Полиция Помпано-Бич в американском штате Флориде отреагировала на звонок 10-летней девочки, которая сообщила о пугающем поведении своего брата. Прибывшие правоохранители увидели 11-летнего Уэсли Хинтона, который держал в руках большой нож для разделки мяса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Local10.
Полицейские полчаса пытались уговорить мальчика бросить нож, но школьник угрожал зарезать и себя, и свою сестру. В итоге офицеры уличили удачный момент и смогли обезвредить Уэсли электрошокером.
Выяснилось, что мальчик играл с сестрой в видеоигры, но у них возник спор - и школьник просто вышел из себя. Никаких обвинений Уэсли предъявлять не будут, но ситуацией с ребенком займётся местная служба защиты детей.
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