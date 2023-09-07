Максим Галкин всё же приедет в Казахстан

В Казахстане состоятся два концерта юмориста максима Галкина. Ранее артист жаловался на то, что власти страны отказывают в проведении мероприятий по надуманным причинам, передаёт BaigeNews.kz.

Новость поклонникам творчества артиста сообщил директор Международного концертного агентства "Eurostar entertainment" Алексей Пучков.

"Друзья, наконец-то у нас появились хорошие новости! Концерты Максима Галкина в Казахстане всё-таки состоятся! Астана - 8 октября ЦКЗ Казахстан. Алматы - 9 октября Дворец Республики", - сообщил он на своей странице в Facebook.

В августе Галкин заявил, что в Казахстане на государственном уровне всячески препятствуют проведению его концертов.