  • 7 Сентября, 15:33
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Максим Галкин всё же приедет в Казахстан

Сегодня, 14:42
АВТОР
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instagram.com/maxgalkinru Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42
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Фото: instagram.com/maxgalkinru

В Казахстане состоятся два концерта юмориста максима Галкина. Ранее артист жаловался на то, что власти страны отказывают в проведении мероприятий по надуманным причинам, передаёт BaigeNews.kz.

Новость поклонникам творчества артиста сообщил директор Международного концертного агентства "Eurostar entertainment" Алексей Пучков.

"Друзья, наконец-то у нас появились хорошие новости! Концерты Максима Галкина в Казахстане всё-таки состоятся! Астана - 8 октября ЦКЗ Казахстан.  Алматы - 9 октября Дворец Республики", - сообщил он на своей странице в Facebook.

В августе Галкин заявил, что в Казахстане на государственном уровне всячески препятствуют проведению его концертов. 

 

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