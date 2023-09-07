Максим Галкин всё же приедет в Казахстан
Сегодня, 14:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
209Фото: instagram.com/maxgalkinru
В Казахстане состоятся два концерта юмориста максима Галкина. Ранее артист жаловался на то, что власти страны отказывают в проведении мероприятий по надуманным причинам, передаёт BaigeNews.kz.
Новость поклонникам творчества артиста сообщил директор Международного концертного агентства "Eurostar entertainment" Алексей Пучков.
"Друзья, наконец-то у нас появились хорошие новости! Концерты Максима Галкина в Казахстане всё-таки состоятся! Астана - 8 октября ЦКЗ Казахстан. Алматы - 9 октября Дворец Республики", - сообщил он на своей странице в Facebook.
В августе Галкин заявил, что в Казахстане на государственном уровне всячески препятствуют проведению его концертов.
Самое читаемое
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение