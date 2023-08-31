  • 31 Августа, 12:14
  • BAIGENEWS

Максим Галкин назвал причину отмены своих концертов в Казахстане

Сегодня, 10:40
АВТОР
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rambler.ru Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: rambler.ru

В Казахстане препятствуют проведению концертов Максима Галкина. Об этом на своей странице в Instagram рассказал артист, передаёт BaigeNews.kz.

По словам артиста, организаторы уже несколько месяцев бьются за проведение концертов.

"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. На государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алматы", — сказал он.

Галкин отметил, что вначале продавались билеты, однако потом организаторы столкнулись с различными "выдуманными причинами, препонами и кулуарными запретами".

"На данный момент на уровне государства фактически негласный запрет на проведение концертов. Я обязательно приеду в Казахстан, но видимо не в это раз. Власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - добавил он.

Артист отметил, что с большой любовью относится к Казахстану и своим зрителям там.

 
 
 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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