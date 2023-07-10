Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Известный российский композитор Максим Фадеев обратился в суд после концерта певицы Наргиз в одном из алматинских баров. Суть претензий он изложил в своём посте в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Выскажусь один раз, но максимально содержательно. Больше ни одного комментария по поводу неё я не дам. После расторжения контракта с Наргиз, ещё в августе 2019 года, я запретил ей исполнять произведения из моего каталога. Какое-то время публично она вела себя сдержанно и, несмотря на запрет, продолжала их исполнять, на что я некоторое время закрывал глаза. Переломным моментом для меня стали ее слова о России и жителях нашей страны, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет. Остается непонятным: почему в её репертуаре по сей день преобладают песни на "вражеском" русском языке? Почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке?" - написал композитор.

26 мая у Наргиз был запланирован концерт в баре The FRIENDS Bar & Terrace в Алматы. По словам Фадеева, его юристы заблаговременно направили уведомление на площадку о том, что во время мероприятия возможно нарушение исключительных авторских прав, с требованием запретить Наргиз исполнять произведения из каталога композитора.

"Однако администрация площадки проигнорировала это уведомление. В итоге мы зафиксировали факт нарушения моих прав во время проведения концерта и направили иск в Бостандыкский районный суд Алматы. Хотел бы, обращаясь ко всем будущим возможным организаторам концертов Наргиз Закировой, сообщить, что так мы будем поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придёт осознание того, что брать чужое - это воровство. Мы будем фиксировать факты нарушения моих прав и судиться с каждой площадкой. Не жалея на это ни времени, ни ресурсов", - отметил Фадеев.