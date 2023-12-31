Магнитная буря обрушится на Землю 31 декабря

До Нового года ожидается спокойная обстановка в магнитном поле Земли с низким уровнем колебаний до 2 баллов. А вот с 31 декабря начнется новая магнитная атака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН прогнозирует легкую магнитную бурю 30 декабря. В последний день года интенсивность бури чуть увеличится. По данным астрономов, после Нового года не ожидается никаких значительных возмущений в магнитосфере Земли.

Магнитная буря возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Во время магнитных бурь солнечные частицы и магнитное поле Солнца взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли, вызывая возмущения в магнитосфере планеты. Это может привести к изменениям в магнитном поле Земли, появлению северного сияния и другим атмосферным явлениям. Магнитные бури могут оказывать влияние на работу электрических систем, спутниковую связь, а также воздействовать на здоровье людей, особенно метеозависимых.

Поэтому врачи рекомендуют метеозависимым избегать стрессовых ситуаций, пить достаточно воды и обеспечить себе качественный сон. Это поможет справиться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь на здоровье.

В сентябре на Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая вызвала зрелищные северные сияния.