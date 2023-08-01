Лже-помощники акима собирают деньги у бизнесменов в Абайской области

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Новая форма обмана людей распространяется в социальных сетях и мессенджерах, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Абай.

Мошенники, представившись должностным лицом либо помощником акима области, обращаются к предпринимателям с просьбой о финансовой помощи, отмечая, что денежные средства будут возвращены.

"Подобные случаи уже зафиксированы в соседней – Восточно-Казахстанской области. Не исключено, что такое может произойти в любом другом регионе страны", - говопится в сообщении.

Акимат области Абай официально заявляет и предупреждает, что сотрудники государственных органов к подобным рассылкам не имеют никакого отношения и призывают жителей области не поддаваться на уловки мошенников и быть бдительнымию

Обо всех подозрительных случаях граждан просят незамедлительно сообщать в компетентные органы.