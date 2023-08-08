"Люди создали панику" - министр по ЧС о прыгавших из окон при пожаре ЖК в Алматы

Министр МЧС Сырым Шарипханов прокомментировал действия пожарных во время пожара ЖК "Аккент". Журналистами был задан вопрос о том, почему люди прыгали из балконов, несмотря на то, что пожарные уже прибыли в горящий ЖК. Сырым Шарипханов отметил, что они поддались панике, передаёт BaigeNews.kz.

"То, что они прыгали, это была преждевременная мера, они поддались панике. Практически одновременно после прыжка, буквально через несколько минут, в эти квартиры зашли наши сотрудники и эвакуировали людей. Люди, стоящие рядом и проходящие, создали панику, способствовали, чтобы люди выпрыгивали, растягивали матрасы, ковры. Этого делать не надо было. Надо было согласно требованиям пожарной безопасности, дождаться пока придут пожарные", - сказал министр в кулуарах правительства.

Журналистами также был задан вопрос, почему у пожарных не было специальных матрасов.

"В данной ситуации их применение было необязательным. Потому что открытого горения пламени не было, задымления большого в здании тоже не было. Поэтому нужно было соблюдать простые меры безопасности. К тому же разворачивались лестницы, личный состав работал изнутри здания", - ответил министр.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошёл пожар. При пожаре пострадала и погибла от множественных травм 31-летняя женщина. Власти города пообещали, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.