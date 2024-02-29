"Люди должны видеть реальные результаты работы"- Маулен Ашимбаев о решении проблем трансграничных рек

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты заявил, что Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо продолжать последовательную работу с Россией по вопросу экологического состояния реки Жайык, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе заседания сенаторы подняли вопрос об состоянии мелеющей реки Жайык и обратились к первому вице-министру водных ресурсов и ирригации Болату Бекниязу.

"Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения касательно реки Жайык. Поэтому последовательную работу с Россией в этом направлении следует продолжить. Люди должны видеть реальные результаты проводимой работы. Надеемся, в предстоящий период системная реализация мер в этих направлениях будет усилена", – сказал Маулен Ашимбаев.

На заседании Сената депутаты также рассмотрели и одобрили Закон "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков". В соответствии с нормами Закона государства обязуются содействовать предотвращению нанесения ущерба другим государствам при использовании международного водотока на своей территории.