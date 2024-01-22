Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан - Токаев
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента и ряда государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции.
Как подчеркнул Глава государства, полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".
"Борьба с преступностью и охрана общественного порядка – важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", – заявил президент.
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