Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента и ряда государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции.

Как подчеркнул Глава государства, полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".