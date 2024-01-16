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Лёд 40 см и бензопилы: как готовят крещенские купели для астанчан

Сегодня, 19:11
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Лёд 40 см и бензопилы: как готовят крещенские купели для астанчан Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Как готовят крещенские купели в столице показали корреспонденту BaigeNews.kz. Процесс занимает несколько дней. Нырять в прорубь можно не всем. Спасатели перечислили заболевания, с которыми зимняя традиция становится опасной для жизни. Подробнее о них узнаете в нашем материале.

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