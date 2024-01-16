Лёд 40 см и бензопилы: как готовят крещенские купели для астанчан
Сегодня, 19:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
136
Как готовят крещенские купели в столице показали корреспонденту BaigeNews.kz. Процесс занимает несколько дней. Нырять в прорубь можно не всем. Спасатели перечислили заболевания, с которыми зимняя традиция становится опасной для жизни. Подробнее о них узнаете в нашем материале.
Самое читаемое
- Известную телеведущую Жанну Бадоеву удивили морозы Астаны
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено - Генпрокуратура
- Ещё один мировой бренд хочет переехать в Казахстан
- О случаях смерти во время крещенских купаний рассказали спасатели