Лёд 40 см и бензопилы: как готовят крещенские купели для астанчан

Как готовят крещенские купели в столице показали корреспонденту BaigeNews.kz. Процесс занимает несколько дней. Нырять в прорубь можно не всем. Спасатели перечислили заболевания, с которыми зимняя традиция становится опасной для жизни. Подробнее о них узнаете в нашем материале.