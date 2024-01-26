Лучший следователь Казахстана, рассказал о рабочих буднях

Казахстанское общество сегодня взволновано участившимися случаями насилия и жестокости. В интервью газете "Egemen Qazaqstan" президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых мерах по профилактике и пресечению подобных преступлений, а также о проводимой работе по укреплению принципа "Закон и порядок". Важную роль в этом процессе играют органы внутренних дел. Ведь именно сотрудники полиции первыми стоят на страже защиты прав и свобод граждан и первыми встречаются с правонарушителями. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с ярким представителем этой профессии - следователем Следственного управления Департамента полиции на транспорте МВД РК Елдаром Нуралиным.

В 2023 году Елдар Нуралин, был признан лучшим следователем МВД, отметившись высокими достижениями в течение года.

— Елдар Багдарович, расскажите о себе, о вашем опыте работы. Как давно вы пришли в полицию? Как вы стали следователем?

— Мой отец - сотрудник полиции. Я с детства хотел быть как папа, работать в полиции. Это была моя мечта детства. В 2015 году я поступил в Омскую академию МВД РФ на факультет "Правовое обеспечение национальной безопасности". Выбрал специализацию следователя, потому что, на мой взгляд, следователь в одном лице является и адвокатом, и нотариусом, и прокурором, и судьёй.

В 2020 году свою трудовую деятельность начал в качестве следователя в городском отделе полиции №3 управления полиции Актобе Департамента полиции Актюбинской области. Потом была работа в департаменте полиции Актюбинской области. В 2022 году перевёлся в Департамент полиции на транспорте в Астану.

— Когда только устроились на работу, к чему не могли долго привыкнуть?

— Непривычно было всё время работать – с утра пораньше приходишь на работу и до самой ночи. Молодых следователей часто ставят на дежурство. Каждый день выезды, происшествия. Это закаляет. Когда ты ещё новоиспечённый следователь, то, бывает, ты не укладываешься в сроки, из-за чего сильно переживаешь, нервничаешь. Со временем привыкаешь к этому ритму и уже контролируешь ситуацию, работаешь планомерно. Следователи – это самые продуктивные люди.

— Можете объяснить для читателей, которые не разбираются в Уголовно-процессуальном кодексе, чем конкретно занимаются следователи, что относится в вашу сферу деятельности?

— Следователь – это процессуально независимое лицо, который на этапе расследования помогает гражданам в восстановлении нарушенных прав, справедливости и привлечении преступников к ответственности.

Я являюсь следователем департамента полиции на транспорте. Транспортная полиция отвечает за преступления, совершаемые на железных дорогах, вокзалах, в поездах, аэропортах, на борту воздушного судна, связанные с крушением самолётов, поездов.

Специфика работы полиции на транспорте немного отличается. Чтобы расследовать преступление на транспорте, следователь должен быть специалистом в транспортной сфере. Чтобы осматривать поезд или самолёт, ты должен хорошо разбираться в их составной части.

— Насколько в наши дния опасная работа у слетователей?

— Работа следователя – это ответственная работа, так как мы работаем с преступниками, в том числе с особо опасными. Привлекаем их к ответственности, собираем доказательства их вины. И не всегда они доброжелательны к нам. Помимо следственных действий, таких как допросы, которые проводятся в кабинете, следователь, будучи руководителем следственно-оперативной группы, выезжает на место происшествия, где возникает множество опасных моментов, и следователю нужно предпринять все меры по безопасному проведению следственных действий.

— На ваш взгляд, что самое главное для следователя? Какими личностными качествами он должен обладать? Что нужно знать начинающему следователю?

— Следователь должен обладать, в первую очередь, самодисциплиной, пытливостью ума, всесторонним развитием, настойчивостью. Начинающему следователю, нужно знать, что работа следователя нелёгкая, но зато благородная. Не нужно сдаваться перед трудностями, а идти только вперёд. Сейчас досудебное расследование проводится в электронном формате. Министерством внутренних дел проводит оптимизация рабочего процесса следователя. А руководство Департамента полиции на транспорте создает все условия для эффективной работе следователя. На данный момент следственные действия проводим в видеоформате с заполнением краткого протокола, что значительно облегчает работу следователя. Практически все дела у нас расследуются в электронном формате, за исключением резонансных и объёмных дел. К примеру, у меня было в производстве уголовное дело по факту хищения железнодорожных материалов (рельсы, шпалы, подкладки, накладки и так далее), которое совершалось на протяжении трёх лет. Естественно данное уголовное дело расследовали в бумажном формате, так как материалы уголовного дела составили более 80 томов. Но думаю, в скором времени и такие объёмные дела мы сможем направлять с лёгкостью в суд в электронном формате.

— Помните ли вы своё первое дело?

— Конечно, первое дело остаётся всегда в памяти любого следователя. Первым уголовным делом была кража двери, совершенная ранее судимым преступником. Конечно, звучит не так серьёзно. Но для молодого неопытного следователя это хороший способ научиться азам расследования и получить необходимый опыт, который по книгам не получить.

— Какие преступления вам довелось расследовать за время вашей работы?

— За мой сравнительно небольшой стаж работы следователя могу похвастаться опытом расследования преступлений различных категорий. Начиная с простых краж до преступлений совершенных ОПГ. Подробности раскрывать я не могу, так как по ним не вышли судебные решения.

— Как происходит расследование уголовного дела? С чего начинается и чем заканчивается?

— План расследования по делам, не составляющих особых трудностей, я не составляю. Однако по многоэпизодным и резонансным делам, а также по делам, в которых участвуют несколько преступников, обязательно составляю план и наглядную схему взаимодействий подозреваемых. Уголовное дело начинается с регистрации и заканчивается составлением обвинительного акта.

— Сколько уголовных дел одновременно вели максимум?

— Одновременно в производстве находилось 20 уголовных дел различной категории. Сейчас на рассмотрении у меня пять дел.

— Какие психологические манёвры используют преступники, пытаясь запутать следствие?

— Подозреваемые зачастую меняют показания каждый раз при допросах. Тем самым затрудняя ход следствия. А также придумывают дополнительные обстоятельства по делу. Некоторые давят на жалость, другие создают помехи для следователя. Но все это, с легкостью можно разложить по полочкам и дойти по истины используя свои профессиональные навыки, знания и со временем полученный богатый опыт.

— Часто ли к вам обращаются с просьбой "замять", закрыть дело?

— Во-первых, данный вопрос для меня неуместен. Так как к коррупции в целом я отношусь негативно. А во-вторых, компетенции следователя обширные. В Академии МВД нас учили, что следователь - это тот же судья на досудебной стадии. От следователя зависит как дело дальше пойдёт. Следователь – это, повторюсь, процессуально независимое лицо. Прокурор, к примеру, гособвинитель. Он всегда на стороне обвинения. А следователь не может быть ни на чьей стороне и должен расследовать дело объективно. Он должен дать оценку собранным доказательствам. После этого принимать решение, направлять дело дальше, прокурору или нет. Сейчас у нас трёхзвенная модель, это когда следователь – прокурор – судья работают в тесном взаимодействии. Поэтому каких-либо обращений или аналогичных предпосылок к "замять" дело не допускается. Каждому гражданину следует знать, что за такие обращения предусмотрена дополнительная уголовная ответственность.

— За эти годы было ли такое дело, которое вы пропустили через себя или оно было наиболее тяжелым в психологическом плане?

— Всегда все дела, которые касаются несовершеннолетних, малолетних детей, особенно связанные с насилием даются для следователя тяжелее всего.

— Какие преступления раскрывать сложнее всего?

— Это, конечно же, преступления связанные с интернет-мошенничеством. Мошенничества являются одним из наиболее распространенных видов правонарушений, половина которых совершена с использованием средств информационных технологий. Как правило, контакт преступника с потерпевшими или третьими лицами осуществляется посредством социальных сетей, электронной почты, WhatsApp, Telegram и др. Также активно используются сервисы по подмене абонентских номеров, банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, в том числе зарубежных банков. Сложнее всего установить преступников, находящихся за рубежом. Министерством внутренних дел РК данная категория преступлений находится на особом контроле. Созданы специальные подразделения по борьбе с киберпреступностью. Там следователи, не только процессуалисты, но и специалисты в области информационных технологий. Думаю, что данная сфера будет продолжать постоянное свое развитие и наступит момент, когда полиция будет на шаг впереди интернет-мошенников.

— Сейчас в Казахстане всколыхнулась тема борьбы и предотвращения насилия в отношении женщин и детей. Как это изменило вашу работу?

— Ужесточили меры наказания по отношению к насильникам, домашним тиранам, от заявительного характера перешли к выявительному. Раньше у нас как будто были завязаны руки, видим насилие в семье, замученную жену, испуганных детей, но сделать ничего не можем. Сейчас стало проще, уже можем принять какие-то меры. Бытовое насилие не имеет места быть вообще. Данная категория дел расследуются исключительно следователем женского пола.

— Как думаете, что должно в обществе поменяться, чтобы было меньше преступлений?

— В первую очередь, человек сам должен измениться. В других странах, рассказывают, что можно на улице оставить сумку, завтра придёшь, она там же будет стоять. Потому что там знают, что чужое трогать нельзя. А у нас менталитет немного другой. Я думаю, нам нужно уделить внимание воспитанию молодёжи.

— Учитывая, что у вас такая напряжённая работа, ненормированный рабочий день, как вам удаётся сохранять баланс между работой и семьёй?

— На работе я – следователь, дома – заботливый муж и отец. Придерживаюсь принципа – то, что происходит на работе, должно там же оставаться. Почему часто у следователей происходит выгорание? Потому что они не могут оставить работу на работе. У меня раньше тоже так было. Я всё время думал о работе. Она даже во сне мне снилась. С годами привил себе привычку – вечером в конце рабочего дня я сажусь, открываю ежедневник и расписываю все свои мысли по каждому делу, планирую следственные действия, после чего закрываю ежедневник и не думаю об этом до следующего утра, пока не приду на работу. Когда я так делаю, я не устаю, хорошо отдыхаю, ночью высыпаюсь и с новыми силами прихожу на работу. К такому стилю жизни, я пришёл с созданием семьи. Я понял, что нельзя всё время жить работой, нужно уметь переключаться. Семья – для человека самое главное. Здесь тебя любят, ждут, заботятся о тебе. У меня трое маленьких сыновей. Когда вечером прихожу домой, они окружают меня, просят поиграть с ними. Я поневоле забываю об усталости и включаюсь в детские игры. Немаловажную роль для здоровья и эмоциональной разгрузки любого человека играет это спорт. Я увлекаюсь футболом, регулярно посещаю тренировки. Никогда не пропускаю их. Нужно уметь сохранять баланс между работой и семьей, чему я научился.

— Елдар Багдарович, спасибо за интервью!