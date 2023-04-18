Лучшего работника и трудовую династию выберут в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане выберут лучших работников производства и трудовые династии страны. В Минтруда и соцзащиты населения объявили о старте проведения республиканского конкурса "Еңбек Жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конкурс направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодёжи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

"Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по трём номинациям: "Лучшая трудовая династия" – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; "Лучший молодой работник производства" – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более пяти лет; "Лучший наставник работающей молодёжи" – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет", — говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие все работники предприятий вне зависимости от отрасли. Победителей определит специальная республиканская комиссия.

МТСЗН призывает принять активное участие в конкурсе как представителей трудовых династий, так и инициативных молодых работников, а также их наставников.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку в управление координации занятости и социальных программ или в управление по инспекции труда областей и городов Астана, Алматы и Шымкент, либо в управление трудовых отношений и социального партнёрства МТСЗН РК по телефону 8 (7172) 74-35-11.