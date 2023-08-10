ЛРТ будет беспилотным в Астане

ЛРТ хотят сделать беспилотным в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом заявил глава дирекции по строительству ЛРТ Серик Айтимбетов.

Вагоны планируют использовать модели "Тритон". Общая вместимость составит 652 человека. Максимальная скорость - 80 километров в час.

Запуск проекта перенесли на 2025 год.

"Для ускорения проект разделён на два пусковых комплекса. Это позволит начать эксплуатацию первого пускового комплекса уже в 2025 году. Общая сумма первого комплекса – один миллиард 152 миллиона долларов. К этому времени построят восемь станций и запустят пять единиц транспорта. Второй пусковой комплекс начнёт свою работу до конца 2026 году. На него потратят 735 миллионов долларов. К этому времени закончат 10 станций и запустят 14 единиц транспорта", – сообщил председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Гани Тажиев.