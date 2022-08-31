Лося спасли полицейские в Костанайской области

Фото: simple-fauna.ru

Сотрудники природоохранной полиции в Костанайской области спасли лося, запутавшегося в металлической проволоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл недалеко от станции Куншаш вдоль железной дороги.

Просьба о помощи поступила от егеря областного общества охотников и рыболовов Виталия Ивлева. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке.

Ветеринары и сотрудники полиции освободили животное и выпустили на волю.