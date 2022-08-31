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simple-fauna.ru Сегодня, 15:28
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Фото: simple-fauna.ru

Лося спасли полицейские в Костанайской области

Сотрудники природоохранной полиции в Костанайской области спасли лося, запутавшегося в металлической проволоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Инцидент произошёл недалеко от станции Куншаш вдоль железной дороги.  

Просьба о помощи поступила от егеря областного общества охотников и рыболовов Виталия Ивлева. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке.   

Ветеринары и сотрудники полиции освободили животное и выпустили на волю.

 

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#дикие животные #полиция #Костанайская область
Сегодня, 15:28
153
Журналист

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