Лось стал виновником ДТП на трассе Астана - Петропавловск

Авто столкнулось с лосем на трассе Астана – Петропавловск. Водитель и пассажир госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа около 23.30 на 282 километре автодороги Астана – Петропавловск 34-летний водитель Audi-80, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.

В результате ДТП в местную областную больницу доставлены водитель и 28-летняя пассажирка с различными травмами и переломами.

Кроме того, на территории Акмолинской области с начала года зарегистрировано пять ДТП с участием домашних животных, при которых пострадали люди, с причинением им материального ущерба.