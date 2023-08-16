Лось стал виновником ДТП на трассе Астана - Петропавловск
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
151Фото: polisia.kz
Авто столкнулось с лосем на трассе Астана – Петропавловск. Водитель и пассажир госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 августа около 23.30 на 282 километре автодороги Астана – Петропавловск 34-летний водитель Audi-80, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.
В результате ДТП в местную областную больницу доставлены водитель и 28-летняя пассажирка с различными травмами и переломами.
Кроме того, на территории Акмолинской области с начала года зарегистрировано пять ДТП с участием домашних животных, при которых пострадали люди, с причинением им материального ущерба.
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