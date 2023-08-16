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Лось стал виновником ДТП на трассе Астана - Петропавловск

Сегодня, 20:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: polisia.kz

Авто столкнулось с лосем на трассе Астана – Петропавловск. Водитель и пассажир госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа около 23.30 на 282 километре автодороги Астана – Петропавловск 34-летний водитель Audi-80, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.

В результате ДТП в местную областную больницу доставлены водитель и 28-летняя пассажирка с различными травмами и переломами.

Кроме того, на территории Акмолинской области с начала года зарегистрировано пять ДТП с участием домашних животных, при которых пострадали люди, с причинением им материального ущерба.

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