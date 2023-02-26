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Лодка с мигрантами разбилась в Италии: погибли не менее 58 человек
Не менее 58 человек, включая грудного младенца, погибли в результате крушения лодки с мигрантами в штормовом море у берегов южной Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Кораблекрушение произошло недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, образующей оконечность "итальянского сапога".
Итальянские власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию на суше и на море.
"На данный момент спасены 80 человек, в том числе те, кому удалось добраться до берега после затопления лодки", — говорится в сообщении береговой охраны.
По сообщениям, судно, на борту которого находилось около ста человек, разломилось при попытке высадки на берег.
Фото: SHUTTERSTOCK
Пожарные и другие аварийные службы ищут еще выживших в море с помощью гидроциклов, но поиски затрудняет плохая погода, добавил он.
По данным информационного агентства Adnkronos, на борту находились выходцы из Ирана, Афганистана, Сомали и Пакистана.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила "глубокую скорбь" по поводу случившегося, возложив вину за гибель людей на торговцев людьми.
Между тем, в Италии судят правого политика Маттео Сальвини за отказ пустить мигрантов.
"Это огромная трагедия, которая показывает абсолютную необходимость решительных действий против каналов нелегальной миграции", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози. По его словам, торговцы людьми, предлагая мигрантам "иллюзорный мираж лучшей жизни" в Европе, наживаются на человеческих жизнях.
Правое правительство Мелони, пришедшее к власти в прошлом году в том числе и благодаря жесткой анти-иммигрантской предвыборной риторике, пообещало не допустить мигрантов к берегам Италии и на днях приняло новый закон, ужесточающий правила спасения на море.
Новый закон предписывает судам, оказывающим помощь мигрантам, предпринимать только одну попытку спасения за раз, что, по мнению критиков, приведет к увеличению жертв подобных путешествий в центральном Средиземноморье.
Так называемый "центральный средиземноморский маршрут" считается одним из самых опасных в мире.
По данным проекта Международной организации по миграции "Пропавшие без вести мигранты", с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести 20 333 человека.
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