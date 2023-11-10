Литва вводит налог на дождь

Сейм Литвы одобрил введение поправок к законам о воде и налогах на государственные природные ресурсы. Таким образом, граждане страны будут платить повышенные сборы за сбор и передачу дождевой воды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал obzor.lt.

Новый налог на физических лиц вступает в силу с января 2024 года. Аналогичный платеж в казну уже платят юридические лица.