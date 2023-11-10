  • 10 Ноября, 01:19
  • BAIGENEWS

Литва вводит налог на дождь

Сегодня, 00:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
94
Фото: Pixabay

Сейм Литвы одобрил введение поправок к законам о воде и налогах на государственные природные ресурсы. Таким образом, граждане страны будут платить повышенные сборы за сбор и передачу дождевой воды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал obzor.lt.

Новый налог на физических лиц вступает в силу с января 2024 года. Аналогичный платеж в казну уже платят юридические лица.

"Чем больше дождей, тем больше поверхностных вод, тем больше гидроэлектростанции производят электроэнергии, и им придется платить за эту воду, которая протекает через них, хотя они ее не используют", - объяснила необходимость такого налога премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните.

Самое читаемое

Наверх