Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха

По прогнозам "Казгидромета", 14 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в одном городе страны — Атырау , передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этом городе возможно ухудшение качества воздуха.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау 14 мая прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днём 22-24 тепла.

Жителям Атырау 14 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в большинстве регионов страны в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории республики ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.