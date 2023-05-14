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Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этом городе возможно ухудшение качества воздуха.
Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Атырау 14 мая прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днём 22-24 тепла.
Жителям Атырау 14 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в большинстве регионов страны в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории республики ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
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