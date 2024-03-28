  • 28 Марта, 09:14
  • BAIGENEWS

Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру

Сегодня, 08:58
АВТОР
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Brennan Asplen / Getty Images Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
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Фото: Brennan Asplen / Getty Images

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, что, скорее всего, завершил бы карьеру в сборной Аргентины, если бы не смог с национальной командой одержать победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передаёт BaigeNews со ссылкой на championat.com. Футболист признал, что чувства от триумфа были сравнимы с волшебством.

"Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь. Я бы наверняка ушёл из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине ещё одну победу", - приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Месси был капитаном сборной Аргентины на мундиале 2022 года. В финале с Францией (3:3, 4:2 пен.) нападающий оформил дубль. Месси был признан лучшим игроком турнира.

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