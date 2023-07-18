  • 18 Июля, 09:38
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соцети Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51
237
Фото: соцети

Линдси Лохан впервые стала мамой

Своего первенца артистка родила от арабского финансиста Бадера Шаммаса. Роды прошли в Дубае, где живет пара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Мальчика Лохан назвала арабским именем Луай, что переводится как "защитник".

"Семья на седьмом небе от любви", - поделился представитель актрисы.

Как информирует издание Page six, Лохан и Шаммас встречались несколько лет, в ноябре 2021 года финансист сделал возлюбленной предложение, а уже летом 2022 года они поженились.

Дату бракосочетания влюбленные выбрали не случайно - в этот день звезда праздновала 36-летие. Вскоре Лохан сообщила подписчикам о беременности.

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Сегодня, 08:51
237
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