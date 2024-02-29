Ликвидировать последствия несуществующих чрезвычайных ситуаций намеревались в Акмолинской области
Сегодня, 13:22
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Сегодня, 13:22Сегодня, 13:22
101Фото: baigenews.kz
В Акмолинской области райакимат заключил три договора на ремонт служебных автомобилей и зданий, якобы пострадавших во время чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуроры района Биржан сал установили, что акимат заключил с одной и той же фирмой три договора без проведения конкурса. Чиновники намеревались выделить три миллиона тенге на ремонт служебных автомобилей и зданий для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"На территории района Биржан сал чрезвычайные ситуации не объявлялись, что говорит о необоснованности заключения договоров", - заявили в надзорном органе.
Также в прокуратуре сообщили, что чиновник, допустивший ошибку, был оштрафован.
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