Ликвидировать последствия несуществующих чрезвычайных ситуаций намеревались в Акмолинской области

В Акмолинской области райакимат заключил три договора на ремонт служебных автомобилей и зданий, якобы пострадавших во время чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуроры района Биржан сал установили, что акимат заключил с одной и той же фирмой три договора без проведения конкурса. Чиновники намеревались выделить три миллиона тенге на ремонт служебных автомобилей и зданий для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"На территории района Биржан сал чрезвычайные ситуации не объявлялись, что говорит о необоснованности заключения договоров", - заявили в надзорном органе.

Также в прокуратуре сообщили, что чиновник, допустивший ошибку, был оштрафован.