Лифт сорвался на стройке в Алматы, погиб человек

Фото: ki-news.ru

В полиции прокомментировали ЧП на одной из строек в Алматы. С высоты сорвался лиф, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

"30 ноября в одном из строящихся ЖК города сорвался лифт, и погиб человек. Начато расследование. Дело зарегистрировано по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в ДП Алматы.

Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются.