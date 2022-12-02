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ki-news.ru Сегодня, 17:42
301
Сегодня, 17:42
301
Фото: ki-news.ru

Лифт сорвался на стройке в Алматы, погиб человек

В полиции прокомментировали ЧП на одной из строек в Алматы. С высоты сорвался лиф, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

"30 ноября в одном из строящихся ЖК города сорвался лифт, и погиб человек. Начато расследование. Дело зарегистрировано по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в ДП Алматы.

Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются.

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#происшествие #Алматы #Лифт #стройка
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:42
301
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