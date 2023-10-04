Лидеров изменений в образовании готовят в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" формируют в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
По информации ведомства, в настоящий момент идёт работа по разработке и утверждению механизма отбора и подготовки лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.
Проект "1000 лидеров изменений в образовании" запущен в пилотном режиме.
"На начальном этапе для участия в проекте зарегистрировано 8 068 человек, из них прошли тестирование – 2 809 человек. По результатам тестирования сформирован ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. С 3 июля начато обучение 275 кандидатов", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что отбор лидеров изменений в образовании проводится по пяти этапам. На первом этапе кандидаты проходят тестирование на оценку компетенций, на втором – учатся, на третьем – стажируются в ведущих школах страны, на четвертом – получают оценки, а на пятом – проходят собеседование с комиссией при министерстве. По итогам создаётся республиканский кадровый резерв руководителей.
"Претендентам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, будет выдаваться сертификат, на основании которого они будут зачислены в кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантное место первого руководителя без прохождения конкурсных процедур", - сообщили в Минпросвещения.
Отмечается, что спешно прошедшим все этапы и получившим сертификаты присваивается квалификационная категория "руководитель-лидер".
Предполагается, что внедрение данного проекта будет способствовать решению вопроса обеспечения новых школ, строящихся в рамках национального проекта "Комфортная школа", подготовленными руководителями, и главное формированию кадрового резерва руководителей нового формата, лидеров изменений в образовании.
Самое читаемое
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы
- Акимат мешал инвестору строить водопровод в Жамбылской области
- Подробности гибели солдата-срочника в Актау раскрыла прокуратура
- Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям