Лидеров изменений в образовании готовят в Казахстане

Кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" формируют в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации ведомства, в настоящий момент идёт работа по разработке и утверждению механизма отбора и подготовки лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.

Проект "1000 лидеров изменений в образовании" запущен в пилотном режиме.

"На начальном этапе для участия в проекте зарегистрировано 8 068 человек, из них прошли тестирование – 2 809 человек. По результатам тестирования сформирован ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. С 3 июля начато обучение 275 кандидатов", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что отбор лидеров изменений в образовании проводится по пяти этапам. На первом этапе кандидаты проходят тестирование на оценку компетенций, на втором – учатся, на третьем – стажируются в ведущих школах страны, на четвертом – получают оценки, а на пятом – проходят собеседование с комиссией при министерстве. По итогам создаётся республиканский кадровый резерв руководителей.

"Претендентам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, будет выдаваться сертификат, на основании которого они будут зачислены в кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантное место первого руководителя без прохождения конкурсных процедур", - сообщили в Минпросвещения.

Отмечается, что спешно прошедшим все этапы и получившим сертификаты присваивается квалификационная категория "руководитель-лидер".

Предполагается, что внедрение данного проекта будет способствовать решению вопроса обеспечения новых школ, строящихся в рамках национального проекта "Комфортная школа", подготовленными руководителями, и главное формированию кадрового резерва руководителей нового формата, лидеров изменений в образовании.