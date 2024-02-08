Лидеров и активных членов известной ОПГ задержали в Алматы
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Министерство внутренних дел сообщило о задержании преступной группы, в состав которой входили участники печально известной ОПГ "Айшуак-Жантугел", передаёт BaigeNews.kz.
Полиция вместе с сотрудниками КНБ задержали 14 преступников. У них было изъято семь единиц огнестрельного и травматического оружия, четыре гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия.
Установлено, что члены группировки вымогали у предпринимателей деньги, оказывая им за это свое криминальное "покровительство". В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки Алматы.
"В отношении задержанных лиц следственным управлением ДП города Алматы расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
В полиции сообщили, что аналогичное задержание проведено в Степногорске. В результате оперативной работы пресечена противоправная деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.
"Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются", – отметил Куандык Алпыс.
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