Лидер ОПГ выдавал себя за блогера в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

В Таразе правоохранители в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресекли деятельность устойчивой преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в поле зрения оперативных работников ведомства попала группа лиц, которые неоднократно принимали участие в вымогательствах, криминальных разборках, выбивании долгов у предпринимателей на территории города и области. Лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодёжи он создал "благотворительный общественный фонд".

Как сообщили в полиции, криминальный авторитет кардинально изменил свой имидж с криминального авторитета на блогера – "сторонника правосудия", развернув активную деятельность в социальных сетях. По городу он передвигался в сопровождении машины охраны.

Под видом добровольных взносов в свой фонд мужчина организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за так называемое "криминальное покровительство". При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

"В ходе оперативных мероприятий в органы внутренних дел доставлено девять активных участников, проведено более 20 обысков. Изъяты автомат "Калашникова", похищенный из департамента полиции области во время "январских" событий, два пистолета "Макарова", обрез, травматический пистолет и большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете. Кроме того, у лидера и членов преступной группировки изъято более двух килограммов наркотических средств", — сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков. Основные подозреваемые – лидер и активные участники преступной группы водворены в ИВС. Расследование продолжается.