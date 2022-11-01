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Льготные кредиты на обучение обещают студентам в Казахстане Сегодня, 17:37
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Льготные кредиты на обучение обещают студентам в Казахстане

Студентам в Казахстане планируют начать выдавать кредиты под два-три процента годовых. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства уточнил, что работа по усовершенствованию ЕНТ продолжится. 

"Будет пересмотрена стоимость грантов с введением в систему образовательных грантов дифференциации – от 30 до 100 процентов, - сказал Нурбек. - Несмотря на то, что в этом году было выделено рекордное количество государственных образовательных грантов, 60 студентов обучаются на платной основе. Для поддержки этой категории будет предоставлена возможность получения льготных образовательных кредитов под два-три процента годовых".

Он дополнил, что будет продолжена работа по выделению грантов для поступающих из густонаселённых и вновь созданных регионов, усовершенствован механизм государственно-частного партнёрства с вузами и строительными компаниями для решения проблемы обеспечения студентов общежитиями.

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#образование #студенты #гранты #Кредит
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:37
126
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