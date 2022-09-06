Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям

Фото: Предоставлено родителями

Решить проблему входа в одну из школ требуют родители в Нур-Султане. Сегодня они собрались перед зданием 75 школы, передает BaigeNews.kz. Председатели ОСИ близлежащего дома решили перекрыть вход в школу со стороны своего двора, чтобы избавиться от пробок.

"Дети лезут через забор, рискуя своим здоровьем, так как обход через улицу Керей-Жанибека составляет больше квартала. Мы просили жителей ЖК "Sultan Apartments"(ЖК, у которого расположена школа – прим.ред.) открыть его, они это не сделали. Мы обратились к директору школы. Она сказала, что вчера у неё была встреча с жителями. К общему решению не пришли", - сообщили родители в беседе с корреспондентом Baigenews.kz.

Фото предоставлено родителями

Родители объясняют, что сейчас в школу добираться небезопасно. Обходить детям далеко и многие из школьников просто перелезают через забор, чтобы сократить расстояние.

В акимате Есильского района объяснили, что таким образом жители близлежащего дома хотели решить проблему с пробками, которую создают родители школьников.

"Как утверждают жители ЖК "Sultan Apartments", родители паркуют машины у шлагбаума, на придомовой территории, создавая транспортный коллапс и аварийные ситуации. На этом основании председателем ОСИ был закрыт дополнительный вход в школу".

В акимате подчеркнули, что пытаются решить проблему и проводят встречи с жителями ЖК и родителями для решения проблемы.