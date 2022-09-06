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Предоставлено родителями Сегодня, 17:06
388
Фото: Предоставлено родителями

Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям

Решить проблему входа в одну из школ  требуют родители в Нур-Султане. Сегодня они собрались перед зданием 75 школы, передает BaigeNews.kz. Председатели ОСИ близлежащего дома решили перекрыть вход в школу со стороны своего двора, чтобы избавиться от пробок. 

"Дети лезут через забор, рискуя своим здоровьем, так как обход через улицу Керей-Жанибека составляет больше квартала.  Мы просили жителей ЖК "Sultan Apartments"(ЖК, у которого расположена школа – прим.ред.) открыть его, они это не сделали.

Мы обратились к директору школы. Она сказала, что вчера у неё была встреча с жителями. К общему решению не пришли", - сообщили родители в беседе с корреспондентом Baigenews.kz.

 

Фото предоставлено родителями 

Родители объясняют, что сейчас в школу добираться небезопасно. Обходить детям далеко и многие из школьников просто перелезают через забор, чтобы сократить расстояние. 

В акимате Есильского района объяснили, что таким образом жители близлежащего дома хотели решить проблему с пробками, которую создают родители школьников. 

"Как утверждают жители ЖК "Sultan Apartments", родители паркуют машины у шлагбаума, на придомовой территории,  создавая транспортный коллапс и аварийные ситуации. На этом основании председателем ОСИ был закрыт дополнительный вход в школу".

В акимате подчеркнули, что пытаются решить проблему и проводят встречи с жителями ЖК и родителями для решения проблемы.

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#школы #Нур-Султан #безопасность
Сегодня, 17:06
388
Зарина Козова Журналист

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