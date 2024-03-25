  • 25 Марта, 06:30
  • BAIGENEWS

Lexus опрокинулся и загорелся в Жетысу

Сегодня, 04:55
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 04:55
Сегодня, 04:55
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Фото: скриншот видео

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на 135 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области. 

Указывается, что водитель Lexus LX 570, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, после чего автомашина загорелась.

"Водитель авто после оказания первой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Предварительно установлено, что причиной ДТП является разгерметизация колеса", – сообщили в полиции. 

И призвали всех водителей внимательно следить за техсостоянием своей автомашины, не игнорировать требования дорожной безопасности и не превышать допустимый скоростной режим.

 
 
 
 
 
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Публикация от интернет-СМИ "Kris P Official" (@kris__p__official)

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