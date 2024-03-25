Lexus опрокинулся и загорелся в Жетысу

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на 135 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

Указывается, что водитель Lexus LX 570, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, после чего автомашина загорелась.

"Водитель авто после оказания первой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Предварительно установлено, что причиной ДТП является разгерметизация колеса", – сообщили в полиции.

И призвали всех водителей внимательно следить за техсостоянием своей автомашины, не игнорировать требования дорожной безопасности и не превышать допустимый скоростной режим.