Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Лесной пожар оперативно потушили в Карагандинской области
МЧС РК Сегодня, 15:33
308
Сегодня, 15:33
308
Фото: МЧС РК

Лесной пожар оперативно потушили в Карагандинской области

В Карагандинской области оперативно ликвидировано загорание в лесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"6 июля в 11:25 часов на территории Каркаралинского государственного национального природного парка при облете обнаружено загорание лесной подстилки на площади 0,001 га. Пожар ликвидирован в 12:50 силами национального парка и "Казавиалесоохрана", — сообщили в МЧС.

Предварительная причина пожара - грозовой разряд.
 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33
308
Поделитесь:
Наверх