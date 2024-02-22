Минздрав предупредили о возможном исчезновении отечественных препараторов из аптек Казахстана

На расширенном заседании коллегии Минздрава президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова предупредила, что большая часть лекарственных средств отечественного производства может покинуть фармацевтический рынок страны в ближайшее время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"С 1 января 2026 года все регистрационные удостоверения на лекарственные средства, выданные в соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕАЭС, аннулируются. Это означает, что большая часть лекарственных средств, представленных на рынке и выпускаемых на отечественных предприятиях, вынуждены будут покинуть рынок со всеми вытекающими последствиями", - сказала Дурманова.

Она обратилась к главе ведомства с просьбой принять меры по сохранению действия регистрационных удостоверений, полученных в рамках процедуры.

Также глава ассоциации указала на ряд проблем, с которыми сталкивается фармацевтическая отрасль. Одна из них – отсутствие механизма быстрого введения в законодательство норм, которые необходимы для развития отечественного производства. Дурманова отметила, что вопросы, сдерживающие этот процесс решались бы быстро, а меры, которые необходимы для движения отрасли вперед, внедрялись своевременно и без проволочек. Также отсутствует, по ее словам, "зелёный коридор" для инвестиций в производство лекарств, и нет чётких квалифицированных требований к внедрению контрактного производства.

В целом, по словам Дурмановой, отечественные производители занимают 17% от объёма рынка в стоимостном выражении и около 40% в натуральном, что не соответствует целям, поставленным президентом страны.

Ранее министр Акмарал Альназарова назвала системные проблемы отрасли.

Также глава Минздрава рассказала, как намерена выстроить работу в ведомстве для сокращения распространения кори в стране.

Кроме того, в Минздраве планирует повысить тарифы на некоторые медуслуги из-за высокой кредиторской задолженности медорганизаций.