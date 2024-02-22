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Системные проблемы сферы здравоохранения перечислила Акмарал Альназарова

Сегодня, 11:09
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: BaigeNews.kz

На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства Акмарал Альназарова назвала системные проблемы отрасли, которые подверглись в последнее время серьёзной критике со стороны Главы государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Акмарал Альназарова сообщила, что с момента внедрения обязательного социального медицинского страхования расходы на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС выросли в 2,5 раза и в 2023 году составили 2,6 триллиона тенге, в том числе за счёт страховых взносов ОСМС - один триллионов тенге.

При этом глава ведомства отметила проблемы. По ее словам существуют ограниченность доступа застрахованных лиц к бесплатной медицинской помощи, подмена государственных гарантий платными услугами, высокая доля "карманных" расходов, недостаточное качество медицинских услуг. Альназарова добавила, что более 3,6 миллиона человек остаются вне системы плановой медицинской помощи, а принимаемые меры по их вовлечению не имеют желаемого эффекта.  

Было отмечены отсутствие прозрачности системы ОСМС, её низкая эффективность, финансовая неустойчивость медорганизаций, системный дисбаланс заявленных обязательств. При этом охват контролем качества и полноты оказанных услуг со стороны Фонда не превышает 1%.

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