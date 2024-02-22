Новая глава Минзрава рассказала, как намерена бороться с распространением кори в Казахстане

Сегодня Казахстан находится на первом месте в мире по распространённости кори. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, как намерена выстроить работу в ведомстве для сокращения распространения заболевания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Акмарал Альназарова в ходе расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения подчеркнула, что широкое распространение кори в Казахстане свидетельствует о системных недоработках по прогнозированию, контролю и профилактике заболевания и в целом вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.

"В этой связи считаю необходимым усилить систему прогнозирования и контроля за инфекционными заболеваниями, обеспечить цифровизацию учёта профилактических прививок и движения вакцин с возможностью слежения за температурным режимом в формате реального времени, обучить медработников на всех уровнях здравоохранения, проинформировать население о важности вакцинации в профилактике управляемых инфекций совместно с заинтересованными органами и ведомствами", - сказала министр.

Она добавила, что в эту работу необходимо привлечь НПО и экспертное сообщество с разработкой детальных медиа-планов.