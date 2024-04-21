Легенда мирового футбола попробовал кумыс в Алматы

Французский футболист Флоран Малуда в эти дни находится в Алматы в качестве гостя проекта Super Bol, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Высокого гостя угощают национальной кухней. Звезда впервые попробовал кумыс. Малуда, вкусив кобыльего молока, произнес "Вау". Свою реакцию он записал на видео и поделился со своими подписчиками.