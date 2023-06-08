- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 18:52 87
- Эксперты видят большой потенциал в Казахстане - Нурлан Смагулов на Международном форуме "Астана" 18:43 86
- Гала-концерт международного молодёжного фестиваля "The Planet of ART 2023" прошёл в Астане 18:26 167
- Четверых заболевших сибирской язвой выявили в Жамбылской области 18:23 135
- Легализация доходов и финансирование терроризма - что обсуждали на ЕАГ в Алматы 18:13 199
- На 2,5 миллиона тенге оштрафовали золотодобывающую фабрику в ВКО 18:10 168
- Шестерых маленьких детей ранили ножом во Франции 18:09 161
- Таксистов обманул мошенник в Астане 17:55 293
- Казахстан достойно прошёл пандемию - Кунсулу Закарья 17:39 280
- Зафиксирован реальный рост экономики страны на 5% - Токаев 17:32 320
- Фестиваль настольного тенниса пройдёт в Астане 17:31 255
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 17:21 311
- Покушение в Пхукете: казахстанца задержали по подозрению в преступлении 17:19 305
- Пропавшего в горах тиктокера из Алматы нашли 16:54 602
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 16:43 346
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 16:35 424
- В Казахстан незаконно ввезли 250 авто из Южной Кореи 16:08 740
- Оформлять доверенность на выезд за границу ребенка можно будет онлайн в Казахстане 16:02 417
- Лес горит на территории "Семей орманы" 15:48 424
- Взятки свыше полумиллиона тенге. Сразу 15 пожарных судят в Костанае 15:31 496
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 15:25 726
- "Серых" майнеров в Казахстане не осталось - глава Минэнерго 15:06 320
- В ходе драки убили 13-летнего подростка в Семее 14:54 893
- На миллиард тенге оштрафовали "АрселорМиттал Темиртау" за загрязнение воздуха 14:45 521
- В 2 раза больше будут зарабатывать патронатные воспитатели в Казахстане 14:11 639
- Беспилотники пытались провезти через Казахстан в Россию 13:54 870
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 13:41 767
- Казахстанцы смогут купить акции нацкомпании QazaqGaz 13:34 821
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 13:13 864
- "Мы имеем проблемы, которые ставят под угрозу существование человека" - Токаев 13:10 410
- Что изменится в накопительной пенсионной системе с 1 июля 12:35 631
- Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы 12:17 699
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 12:07 633
- "Зарплата в 800 тыс тенге" - Мирзагалиев об отказе бастующих нефтяников в Жанаозене выйти на работу 12:06 543
- "Впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия" — Токаев 11:58 716
- Завершить ремонт Экибастузской ТЭЦ до начала отопительного сезона гарантировал Скляр 11:45 597
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 11:39 451
- Пропавшего тиктокера из Алматы ищут в горах Жетысу 11:29 634
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 11:11 539
- Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Её передали России 11:02 437
- "Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета 10:56 720
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 10:55 377
- В Актобе не работают фонтаны, на реконструкцию которых выделили 245 млн тенге 10:34 521
- 700 тысяч за курс: больные раком почки не могут получить химиопрепараты в Акмолинской области 10:27 497
- Тамара Дуйсенова назначена вице-премьером страны 10:26 675
- Альтаева подозревают в получении взяток от Аблая Мырзахметова 09:56 635
- В Канаде полыхают лесные пожары: даже Нью-Йорк и Вашингтон накрыло оранжевым смогом 09:39 640
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 09:08 2032
- Сегодня президент выступит на Международном форуме "Астана" 09:03 553
- В Бухтарминском водохранилище обнаружили нефтяное пятно 08:55 490
- Иностранца задержали за ввоз 50 книг религиозного содержания в аэропорту Шымкента 08:34 757
- Почему игроки сборной Казахстана массово бегут из "Барыса" 08:26 480
- Спала в лесу: страдающую потерей памяти россиянку нашли в Кокшетау 07:52 957
- Месси уходит из ПСЖ в клуб Дэвида Бекхэма 07:27 671
- Обряд для вызова дождя провели верующие в Павлодарской области 06:54 760
- Школьник из Семея разработал вентилятор для охлаждения смартфона 05:38 1024
- В Актау объявили ЧС из-за обмеления Каспия 04:55 690
- В жилом доме Жанаозена между этажами провалился пол 03:41 694
- 86-летнему папе Франциску проведут операцию 02:24 631
- Астанчанина задержали в ВКО за долг в 3,5 миллиона тенге 01:15 766
- Десятки павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня 00:05 694
- Уснувший водитель легковушки влетел под грузовик в Жетысуской области 07.06.2023 713
- Мужчины упали в колодец и отравились сероводородом в Астане 07.06.2023 864
- Школьницу из Шымкента пригласили учиться сразу в несколько зарубежных вузов 07.06.2023 1447
- Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене 07.06.2023 807
- Град и пыльная буря ожидаются в Астане 07.06.2023 863
- "Рассадники инфекций" - казахстанский пульмонолог о кальянах и вейпах 07.06.2023 729
- Парень открыл огонь по выпускникам средней школы в США: двое погибли 07.06.2023 783
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 763
- Филиалы каких зарубежных вузов появятся в Казахстане 07.06.2023 801
- Стал известен новый собственник риддерской ТЭЦ 07.06.2023 739
- 25 млн лайков: как годовалая Алиана покорила ТикТок своими бьюти-процедурами 07.06.2023 2500
- Канцелярии первого президента РК осталось существовать полтора месяца – Жамаубаев 07.06.2023 694
- Январские события: убившим задержанного полицейским вынесли приговор в Алматы 07.06.2023 910
- Проект "Келешек": как казахстанцы будут копить на образование своих детей 07.06.2023 833
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2272
- История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате 07.06.2023 668
- Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны 07.06.2023 749
- Кто и сколько зарабатывает на городских парковках Астаны 07.06.2023 523
- Каната Ислама пытались отравить 07.06.2023 3163
- LOADING...
Легализация доходов и финансирование терроризма - что обсуждали на ЕАГ в Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.
"Подтверждением приверженности Казахстана стандартам FATF является ряд принятых за последние годы решений. Так, подразделение финансовой разведки получило статус центрального органа, напрямую подотчетного главе Государства. Утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года. Подписан Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов, для реализации которого был подготовлен специальный законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении парламента", - говорится в приветственном слове главы государства.
Также с обращением к участникам выступила председатель Группы "Эгмонт" Ксолисиле Ханьиле, которая подчеркнула, что система ПОД/ФТ Казахстана демонстрирует поступательное развитие.
Она отметила, что Агентство по финансовому мониторингу, как главный координирующий орган в сфере ПОД/ФТ, смогло выстроить межведомственное взаимодействие с компетентными органами страны.
"В Казахстане действуют эффективные межведомственные площадки, координируемые Администрацией президента. Есть четкий план по минимизации рисков ОД/ФТ, реализуемый всеми участниками. Деятельность госорганов осуществляется на основе риск-ориентированного подхода. Это лишь часть достижений Казахстана в сфере ПОД/ФТ", - сказала она.
Напомним, основной темой 38-го Пленарного заседания ЕАГ станет защита Отчета взаимной оценки Казахстана на соответствие стандартам FATF.
В мероприятии принимают участие более 200 делегатов из 20 стран, в том числе 9 руководителей подразделений финразведок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), участники из 9 стран-наблюдателей (Армения, Иран, Монголия, Сербия, США, Германия, Корея, Турция, Франция), а также приглашенные гости.
Справочно: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). ЕАГ была создана в 2004 году.
В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Организация является ассоциированным членом ФАТФ.
Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств - членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.
Основными задачами ЕАГ являются:
- содействие во внедрении государствами – членами Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.
Группа "Эгмонт" — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Цель Группы "Эгмонт" — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.
-
Trend news
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 16:35 424
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 15:25 724
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 13:41 767
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 13:13 864
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 12:07 632
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 11:11 539
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2269
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 829
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1765
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 734
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1300
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1192
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1130
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1263
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 2861
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 1526
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1663
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1235
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 2411
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 6151
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1530
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1227
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1343
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2530
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2592
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1089
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1706
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3640
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1336
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1860
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1590
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1433
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3545
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1424
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1533
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1592
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2135
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4529
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2747
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1523
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1798
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2597
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2015
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2122
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2572
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2945
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2337
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1883
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7256
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1739
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3876
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5709
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1727
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2910
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2966
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11960
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2318
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15247
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2063
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1783
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2761
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2763
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2507
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2523
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42857
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6194
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3303
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2971
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11559
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3360
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2209
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3200
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2342
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2949
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 2118
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3233
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1910
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2266
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2321
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2401
-
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 18:52 67
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 17:21 310
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 16:43 346
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 11:39 451
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 10:55 377
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 09:08 2032
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 763
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1765
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 848
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 782
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1450
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 878
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1157
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1277
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1473
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1372
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1433
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1217
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1230
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1410
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1354
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1054
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1162
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1249
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1234
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1317
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1360
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1342
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1779
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1692
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2597
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1976
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1922
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2337
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1499
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1596
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1610
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1679
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1800
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1633
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2121
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2036
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2432
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1990
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1992
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2145
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2937
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3455
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2514
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2019
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3019
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2491
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2699
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3113
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3060
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2558
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3036
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2604
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2835
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2794
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3018
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3248
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2789
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3211
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2870
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2809
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2844
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 3099
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3166
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 3018
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3309
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3192
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 3128
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5662
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3838
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3857
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 4124
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 4066
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3885
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3800