Легализация доходов и финансирование терроризма - что обсуждали на ЕАГ в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.

"Подтверждением приверженности Казахстана стандартам FATF является ряд принятых за последние годы решений. Так, подразделение финансовой разведки получило статус центрального органа, напрямую подотчетного главе Государства. Утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года. Подписан Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов, для реализации которого был подготовлен специальный законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении парламента", - говорится в приветственном слове главы государства.

Также с обращением к участникам выступила председатель Группы "Эгмонт" Ксолисиле Ханьиле, которая подчеркнула, что система ПОД/ФТ Казахстана демонстрирует поступательное развитие.

Она отметила, что Агентство по финансовому мониторингу, как главный координирующий орган в сфере ПОД/ФТ, смогло выстроить межведомственное взаимодействие с компетентными органами страны.

"В Казахстане действуют эффективные межведомственные площадки, координируемые Администрацией президента. Есть четкий план по минимизации рисков ОД/ФТ, реализуемый всеми участниками. Деятельность госорганов осуществляется на основе риск-ориентированного подхода. Это лишь часть достижений Казахстана в сфере ПОД/ФТ", - сказала она.

Напомним, основной темой 38-го Пленарного заседания ЕАГ станет защита Отчета взаимной оценки Казахстана на соответствие стандартам FATF.

В мероприятии принимают участие более 200 делегатов из 20 стран, в том числе 9 руководителей подразделений финразведок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), участники из 9 стран-наблюдателей (Армения, Иран, Монголия, Сербия, США, Германия, Корея, Турция, Франция), а также приглашенные гости.

Справочно: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). ЕАГ была создана в 2004 году.

В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Организация является ассоциированным членом ФАТФ.

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств - членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами – членами Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

- осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

Группа "Эгмонт" — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.

Цель Группы "Эгмонт" — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.