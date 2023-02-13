Легализация авто: больше 60 тысяч заявок одобрили в Казахстане

Фото: ixbt.com

Одобрение на легализацию иностранных автомобилей в Казахстане получили больше 60 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 25 тысяч их них уже забрали соответствующие документы и номерные знаки, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Напомним, легализации подлежат машины, ввезённые в Казахстан до 1 сентября прошлого года. Новшество не касается автомобилей, которые находятся в розыске, и тех, что не прошли таможенную очистку. Услуга стоит 250 тысяч тенге. В неё входит первичная регистрация, техпаспорт и госномер.

Кроме того, полицейские продолжают выявлять транспорт с подложными номерами, без страховки и находящиеся в розыске. А также водителей, лишенных прав и злостных нарушителей.