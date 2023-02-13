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  • Легализация авто: больше 60 тысяч заявок одобрили в Казахстане
ixbt.com Сегодня, 16:11
186
Сегодня, 16:11
186
Фото: ixbt.com

Легализация авто: больше 60 тысяч заявок одобрили в Казахстане

Одобрение на легализацию иностранных автомобилей в Казахстане получили больше 60 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 25 тысяч их них уже забрали соответствующие документы и номерные знаки, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Напомним, легализации подлежат машины, ввезённые в Казахстан до 1 сентября прошлого года. Новшество не касается автомобилей, которые находятся в розыске, и тех, что не прошли таможенную очистку. Услуга стоит 250 тысяч тенге. В неё входит первичная регистрация, техпаспорт и госномер.

Кроме того, полицейские продолжают выявлять транспорт с подложными номерами, без страховки и находящиеся в розыске. А также водителей, лишенных прав и злостных нарушителей.

"Прошло 20 дней с начала легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 61 тысяча казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 25 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки. Легализация продлится до 1 июля этого года", - сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

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#легализация #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:11
186
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