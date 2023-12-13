Лебедя спасли из ледяного плена в Таразе

Спасатели вызволили из ледяного плена лебедя в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На пульт "112" Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой о помощи в спасении лебедя, оказавшегося в ледяном плену на водоёме в парке. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоёме", - сообщили в МЧС.