Лай и зловонье: жители Косшы возмущены соседством с частным приютом для собак

Жители города Косшы Акмолинской области уже несколько лет не могут доказать, что собачий питомник рядом с их домами мешает им жить. Питомник, в котором содержатся около 100 собак, находится в черте города на территории частного дома. Жители жалуются на постоянный лай и неприятный запах. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Жители 19 и 20 микрорайонов города Косшы (25 км от Астаны) в очередной раз написали заявление в полицию и в акимат с жалобой на приют для бездомных животных, который располагается в частном секторе, из-за не стихающего лая, воя и зловонья от сотни собак.

"Нам приходится жить в постоянном собачьем лае. Разве это нормально? Это происходит весь день и всю ночь. Вой, лай, вой, лай… У нас внук родился. Дочка не хочет к нам приезжать. Потому что круглые сутки здесь такой лай стоит", - рассказывает житель 19-го микрорайона Куандык Садвакасов.

Фото жителей микрорайона.

Его сосед Рустам Закиров также жалуется на дискомфорт от лая собак. Мужчина говорит, что его слышно даже с закрытыми окнами.

"Люди, которые живут забор в забор вообще с ума сходят от этого нескончаемого лая. У нас пару лет назад сосед умер от сердечного приступа. Он недалеко от питомника жил. Я не взаимосвязываю это, но всё-таки какое-то влияние было. И в основном рядом живут пожилые люди. Жить рядом с таким количеством собак просто не возможно. Это негативно сказывается на нашем психологическом состоянии. Там одна собака начнёт выть, к ней все собаки из питомника подключаются, а потом собаки и всего района. Вы не представляете, какой гул здесь стоит. Собакам же не запретишь лаять или выть", - поделился проблемой Рустам Закиров.

Особенно, по словам жителей, не выносим зловонный запах, исходящий из питомника.

"Этот дом стоит в самом центре улицы. Зимой ладно, редко выходим на улицу, окна не открываем. А летом просто невозможно здесь находиться. Такая вонь стоит ужасная. А если ещё ветер в нашу сторону подует. Это просто адский запах. Сравнить его можно с запахом скотомогильника. Мы даже гостей к себе позвать из-за этого не можем", - рассказывает жительница 19 микрорайона Марал Кусаинова.

Возмущённые соседи уверяют, что в приюте творится полная антисанитария, и оттуда к ним частенько перебегают крысы и мыши.

Фото жителей Косшы.

Кроме того, заявители утверждают, что собаки периодически сбегают из питомника. Под заборами четвероногие вырыли ямы и нет-нет выбегают на улицу. Поэтому людям приходится обходить собачник.

Айгуль Кайгелаева рассказывает, что живёт в Косшы уже четыре года и все эти годы её семья помимо не стихающего лая и тяжелого запаха, испытывает ещё и постоянный страх за безопасность детей и внуков.

"Мы вынуждены сопровождать детей в школу и на прогулки. К счастью, ещё не было случаев нападения собак, но мало ли что. Когда рядом находится столько собак, страшно и тревожно как-то. А вдруг озлобленные животные вырвутся на улицу?", - говорит Айгуль Кайгелаева.

Фото жителей микрорайона.

Пенсионер Асимжан Азизов живёт ближе всех к приюту - через забор. Дедушка уверен, что это вовсе не приют для собак.

"Они говорят это приют для больных и пострадавших собак. Это враньё всё. Мол, они операции здесь делают. Они ничего не делают. Собаки здесь все крупные, ухоженные. Люди говорят, что собак здесь держат для корейской кухни", - поделился догадками пенсионер.

Кто стоит за приютом?

Жители считают, что земельный участок, на котором расположен приют, используется не по целевому назначению, а деятельность данного заведения ведётся незаконно. Однако доказать это не могут.

"Такой приют нужно открывать на краю города, вдали от людей, жилой зоны. Деятельность данного заведения ведётся в нарушении всех действующих санитарных и эпидемиологических норм. В первую очередь, они не спросили согласия соседей на свою деятельность. Мы уже сколько лет обращаемся в акимат. В конце года я задавал акиму Гайдару Кабдуллаевичу вопрос на встрече с жителями. Он, как и его предшественники, сделал круглые глаза: "Да вы что, какой приют для собак?". Хотя мы уже пять лет об этом говорим. 8 января мы написали на его имя коллективное письмо. Я сам лично по дворам ходил, подписи собирал. 25-30 жителей где-то подписали", - проинформировал Куандык Садвакасов.

В своих письмах и обращениях жильцы просят одного – дать им возможность жить в человеческих, а не собачьих условиях.

"Мы не просим прекратить деятельность этого питомника или закрыть его. Пусть работают. Пусть и дальше спасают животных. Мы не в коем случае не против собак. У меня у самого есть собака, я её очень люблю, дрессирую её, воспитываю. Она лишний раз у меня не лает, не воет. Мы просим переместить питомник в другое место, подальше от нас", - поделился наболевшим Рустам Закиров.

О своих многолетних безрезультатных скитаниях по многочисленным инстанциям рассказала и Марал Кусаинова.

"Мы с 2019 года уже не раз вызывали полицию и акимат. Приходила специальная комиссия из акимата несколько раз. Обещают решить, но дело не сдвигается с мёртвой точки. Сотрудники полиции заходили на территорию. Это они нам сказали, что там содержатся 118 собак. Но после каждой проверки разводят руками: всё законно, нарушений нет. Но разве законно содержать на территории частного дома столько собак? Как минимум две можно держать и всё. Пусть открывают приют где-то подальше от частного сектора, на окраине. Почему издеваются над нами?", - недоумевает Марал Кусаинова.

По её словам, пытались они поговорить и с владельцами приюта, но тоже безрезультатно.

"Хозяева приюта здесь не живут. Редко приезжают. Их не видно никогда. Во время очередного визита комиссии приехала и хозяйка приюта. Тогда и познакомились с ней. Она нам так прямо и сказала: "А что вы сможете мне сделать? Ничего не сможете сделать", - вспоминает жительница.

Жители Косшы уже устали бороться за справедливость и смирились с тем, что за приютом, по их предположениям, стоят высокопоставленные лица. Люди считают, что именно это является причиной того, что ни акимат, ни полиция не принимают меры к пресечению беззакония.

"На открытие такого питомника из госбюджета выделяются огромные деньги. Получается там все "прикормленные", раз не могут решить эту проблему. Ну как полиция и прокуратура могут говорить, что у них все документы в порядке, если у них нет самого главного – согласия соседей?!", - недоумевает один из соседей.

Корреспондент BaigeNews обратился в акимат города Косшы. В пресс-службе ведомства ответили, что это частная территория и акимат не имеет права проверять деятельность частных лиц, вмешиваться в их работу. Единственное, что может акимат, это рекомендовать жителям обратиться в полицию.

"Мы в курсе этой проблемы. На встрече с жителями она озвучивалась. Тогда аким дал поручение начальнику департамента полиции разобраться в ситуации. Это не бродячие собаки. Если бы были таковыми, ими бы занялось управление ветеринарии. Это не специальный питомник, построенный государством. Это частный приют", - ответили нам в пресс-службе акимата Косшы.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что приют принадлежит частному фонду "Halfwey Home", учредителем которого является жительница Косшы.

"В ходе проверки она представила разрешающие документы на осуществление деятельности по организации и содержанию приюта для бездомных животных. Также был проверен факт нарушения тишины, правила содержания и выгула собак. Установлено, что собаки находятся на огражденной территории. Факт административного или уголовного правонарушения не выявлен", - говорится в ответе полиции.

Также в полиции подчеркнули, что собака не является субъектом административного правонарушения тишины.

Но по итогам проверки областной департамент полиции направил в акимат Косшы письмо для проверки целевого использования данного земельного участка.

Спасение брошенных и поиски любящих

Узнав название приюта, мы начали искать о нём информацию в социальных сетях. Оказалось, что в интернете довольно много о нём написано. Halfwey Home открыли две молодые девушки Ганикен и Айкен в 2019 году на волонтёрских началах. Вольеры для приюта построили работники американского посольства. В приоритете работы – спасение сбитых машинами и больных животных. Волонтёры спасли более 80 собак, но пристроить удалось не так много четвероногих. Все животные в приюте имеют паспорта, привиты и кастрированы. Приют не принимает финансовую помощь. Любой желающий может посетить его, чтобы поиграть с питомцами и помочь с выгулом.

Фото со страницы @ainurcy.

В 2021 году приют Halfwey Home посетила экс-депутат мажилиса Дарига Назарбаева. Тогда в приюте содержали 80 собак.

"Мы спасаем раненых, брошенных животных. Сборы средств не ведём. За свой счёт содержим приют, проводим стерилизацию, вакцинацию", - поделилась тогда с высокопоставленной гостьей руководитель фонда Halfway home Ганикен Дербисалиева.

По её словам, приют ежемесячно тратит от 800 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от сезона.

В Instagram фонд имеет свою страничку halfway_home2019, где представляет себя как неправительственная организация, занимающаяся спасением бездомных животных и поиском для них семей. Среди питомцев много собак-инвалидов с повреждёнными позвоночниками, двумя и тремя лапами.

Мы пытались связаться с хозяйкой приюта. В переписке с нами Ганикен Дербисалиева ответила, что про конфликт с соседями она не в курсе, к ней лично никто не подходил. При этом девушка отметила, что жители посёлка сами подбрасывают к воротам приюта собак и щенков в коробке.

"А потом жалуются? У нас установлены камеры по всему периметру. Таких случаев было очень много. Я же не хожу, не жалуюсь на них. Люди безответственные и не понимают, что животные такие же живые существа, как и мы. Они не имущество или какой-то предмет, который можно выбросить", - сказала Ганикен Дербисалиева.

Безусловно, фонд делает доброе дело, спасая животных, но пренебрегать комфортом и спокойствием местных жителей нельзя. Точку в этом конфликте могут поставить только компетентные органы.