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phonoteka.org Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35
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Фото: phonoteka.org

Латинская Америка и арабские страны могут упростить визовый режим для казахстанцев

МИД РК работает над тем, чтобы упростить получение виз казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть комплексная программа на каждый год, расписанная по нескольким странам. В её рамках мы пытаемся улучшить список и условия наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идёт работа, там затрагиваются интересы и другой стороны. Только после подписания мы можем объявить (список стран - ред.)", — сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он отметил, что в процессе обсуждения упрощения визового режима во главе угла стоят вопросы национальной и миграционной безопасности.

"Каждая страна учитывает свои интересы, как только идёт на согласие для безвизового режима. Безвизовый режим — это, естественно, уже просто перечение границ. Страны Латинской Америки заинтересованы (в упрощении визового режиме - ред.), увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы их увеличим. В том числе интерес есть у арабских стран. По шенгенской зоне переговоры идут, там нужно согласие. Для стран Европейского союза у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведём переговоры, чтобы эта зона тоже стала безвизовой", — сказал Айбек Смадияров.

Смадияров отметил, что решение по Шенгену МИД РК ожидает общее от всех 27 стран из списка шенгенской зоны.

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#путешествия #казахстанцы за рубежом #МИД РК #визовый режим
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 14:35
80
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