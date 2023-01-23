Латинская Америка и арабские страны могут упростить визовый режим для казахстанцев

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МИД РК работает над тем, чтобы упростить получение виз казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть комплексная программа на каждый год, расписанная по нескольким странам. В её рамках мы пытаемся улучшить список и условия наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идёт работа, там затрагиваются интересы и другой стороны. Только после подписания мы можем объявить (список стран - ред.)", — сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он отметил, что в процессе обсуждения упрощения визового режима во главе угла стоят вопросы национальной и миграционной безопасности.

"Каждая страна учитывает свои интересы, как только идёт на согласие для безвизового режима. Безвизовый режим — это, естественно, уже просто перечение границ. Страны Латинской Америки заинтересованы (в упрощении визового режиме - ред.), увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы их увеличим. В том числе интерес есть у арабских стран. По шенгенской зоне переговоры идут, там нужно согласие. Для стран Европейского союза у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведём переговоры, чтобы эта зона тоже стала безвизовой", — сказал Айбек Смадияров.

Смадияров отметил, что решение по Шенгену МИД РК ожидает общее от всех 27 стран из списка шенгенской зоны.