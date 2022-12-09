Ларисе Долиной отказались предоставлять площадку для концерта в Караганде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Филармония отказалась предоставлять площадку для концерта Ларисы Долиной в Караганде, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".



Руководство концертного объединения им. К.Байжанова открестилось от организации концерта российской певицы в Караганде. В филармонии пояснили, что мероприятие организует коммерческий прокатчик и договора с ним о предоставлении площадки в цирке нет.

"На данный момент между Концертным объединением им. К.Байжанова и организаторами нет юридического документа подтверждающего согласование сторон о проведении концерта в здании Цирка данной артистки.

Реклама несет в себе дезинформацию о проведении и организаторах данного мероприятия", - сообщили в филармонии.





Правда, в концертном объединении не пояснили, зачем разместили афишу о выступлении Долиной в цирке, если договора с организаторами всё ещё нет. Сейчас этот пост со странички филармонии в Instagram удален.





В филармонии также пояснили, что с учётом негативной реакции населения организатору концерта откажут в предоставлении концертной площадки в Караганде.



К слову, вместе с афишей о концерте Долиной со страницы филармонии исчезла и афиша о предстоящем выступлении в Караганде одного из скандальных российских стендап-комиков.