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  • Ларисе Долиной отказались предоставлять площадку для концерта в Караганде
Екатерина Чеснокова / РИА Новости Сегодня, 04:07
248
Сегодня, 04:07
248
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ларисе Долиной отказались предоставлять площадку для концерта в Караганде

Филармония отказалась предоставлять площадку для концерта Ларисы Долиной в Караганде, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Руководство концертного объединения им. К.Байжанова открестилось от организации концерта российской певицы в Караганде. В филармонии пояснили, что мероприятие организует коммерческий прокатчик и договора с ним о предоставлении площадки в цирке нет.

"На данный момент между Концертным объединением им. К.Байжанова и организаторами нет юридического документа подтверждающего согласование сторон о проведении концерта в здании Цирка данной артистки.
Реклама несет в себе дезинформацию о проведении и организаторах данного мероприятия", - сообщили в филармонии.

Правда, в концертном объединении не пояснили, зачем разместили афишу о выступлении Долиной в цирке, если договора с организаторами всё ещё нет. Сейчас этот пост со странички филармонии в Instagram удален.



В филармонии также пояснили, что с учётом негативной реакции населения организатору концерта откажут в предоставлении концертной площадки в Караганде.

К слову, вместе с афишей о концерте Долиной со страницы филармонии исчезла и афиша о предстоящем выступлении в Караганде одного из скандальных российских стендап-комиков.

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#шоу-бизнес #концерт #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:07
248
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