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pixabay.com Сегодня, 11:35
111
Сегодня, 11:35
111
Фото: pixabay.com

Кыргызстану продлили сроки модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС

Сенат одобрил ратификацию Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года, передает BaigeNews.kz.

Законом предлагается продлить до 96 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстаном по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

В заключении сказано, что продление сроков выполнения обязательств по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска на государственной границе КР позволит обеспечить соответствие требованиям, регулирующим таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

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#граница #Кыргызстан
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:35
111
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