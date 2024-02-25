Кыргызстанцам могут отказать в выходе из гражданства

Поправки в закон "О гражданстве Кыргызской Республики" разработало министерство цифрового развития КР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Ведомство вынесло их на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики.

В частности, предлагается внести изменения в статью 12, предусматривающие, что ребенок, родители или единственный родитель которого являются гражданами Кыргызской Республики на момент его рождения, является гражданином Кыргызстана, независимо от места рождения и наличия у ребенка гражданства иностранного государства.

Кроме того, предлагается статью 25 дополнить основанием отказа лицу в выходе из гражданства КР, если это противоречит интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.