Кыргызстанцам могут отказать в выходе из гражданства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Поправки в закон "О гражданстве Кыргызской Республики" разработало министерство цифрового развития КР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Ведомство вынесло их на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики.
В частности, предлагается внести изменения в статью 12, предусматривающие, что ребенок, родители или единственный родитель которого являются гражданами Кыргызской Республики на момент его рождения, является гражданином Кыргызстана, независимо от места рождения и наличия у ребенка гражданства иностранного государства.
Кроме того, предлагается статью 25 дополнить основанием отказа лицу в выходе из гражданства КР, если это противоречит интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.
"Это те случаи, когда гражданин проходит свидетелем, подозреваемым, потерпевшим или обвиняемым по уголовному делу по тяжким и особо тяжким преступлениям, то есть выход из гражданства не допускается до вынесения решения суда", — говорится в документе.
Самое читаемое
- 17 млн тенге выплатит предприятие заболевшему раком сотруднику в Актобе
- О рисках срыва предстоящей посевной кампании заявили фермеры Павлодарской области
- Трёхлетние дети жестоко избили одногруппника в детском саду в Алматы
- В Минпросвещении прокомментировали избиение ребенка в детском саду Алматы
- Стадо сайгаков застрелили браконьеры в Кызылординской области