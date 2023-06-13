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Квартиры в Талдыкоргане незаконно получили госслужащие, журналисты, спортсмены и артисты – аким
Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев рассказал подробности получения льготного жилья в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"В силу разных обстоятельств, не берусь судить о тех руководителях, начиная с 2010 года по городу Талдыкоргану образовалась очень большая очередь на получение жилья – порядка 15 тысяч человек. За последние 3-5 лет не был выделен ни один земельный участок под индивидуально-жилищное строительство. Помимо этого, все регионы перешли на новый порядок электронной базы "КЕЗЕКТЕ" с 2016-17 годов, а в нашем регионе, именно в Талдыкоргане, почему не знаю до конца 2021 года – начала 2022 очередность велась по 19 категориям (и не была включена в электронную базу – прим.ред.). А электронные базы по "КЕЗЕКТЕ" ведутся только по шести категориям", - пояснил он.
По его словам, произошла неразбериха, и очередность была нарушена. В связи с этим номера очереди спустились на десятки ниже, и у горожан было недопонимание и возникло много вопросов. Более того, во время проведения инвентаризации 1218 квартир были выданы с нарушением жилищного законодательства.
Как рассказал Исабаев, среди нарушителей, которые незаконно получили квартиры, были госслужащие, журналисты и правоохранители.
"Самое обидное то, что среди нарушителей были и государственные служащие, и журналисты, и представители правоохранительных органов, спортсмены, артисты, были еще особые касты, так называемые, которые, грубо нарушая все законодательные акты, получили квартиры в обход очереди. С такими нарушителями мы уже боремся год. Фамилии не буду озвучивать, среди них есть известные", - отметил он.
Он добавил, что некоторые незаконно полученные квартиры вернут государству, а потом выдадут нуждающимся.
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