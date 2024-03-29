Квартиру с мошенническим оборудованием для GSM терминации вычислили в Алматы

Квартиру с мошенническим оборудованием для GSM терминации вычислили полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенническую схему вычислил CyberPol.

“Офис” с оборудованием располагался в многоквартирном доме на окраине города.

"В квартире обнаружен SIM-box на 64 слота – оборудование для GSM терминации, это один из аппаратных модулей оборудования, основная функция которого заключается в хранении массива SIM-карт. То есть операторы, находящиеся за пределами РК, но для обзвона им нужен казахстанский оператор, за определенную сумму приобретают номер, находящийся в слоте и подключенный к специальной базе данных", – уточнил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

В ходе спецоперации полицейские задержали организатора мини-АТС, 31-летнего местного жителя, который, используя эти номера через SMS хап-сервис, совершал мошеннические действия.

Общий материальный ущерб составляет более 10 миллионов тенге.

Большое количество SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные приспособления изъяты сотрудниками полиции. По факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.



