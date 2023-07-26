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Квартиру подарили родителям первой тройни в Абайской области
До рождения малышей семья уже воспитывала пятерых детей и жила в съемной квартире.
Впервые в области Абай на свет появились тройняшки. Аким региона Нурлан Уранхаев поздравил семью с знаменательным событием и вручил ключи от трёхкомнатной квартиры в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
"Наш мудрый народ благословил ребёнка богатством и благополучием. Вы – счастливые люди, ставшие родителями первой тройни в нашей области. Я уверен, что в будущем Бегимай, Бек-Мухаммед и Бегайым будут достойными гражданами нашей страны и оправдают все ваши ожидания", – сказал Нурлан Уранхаев в поздравлении.
Прежде семья, в которой уже были пятеро детей, снимала квартиру в селе Калбатау Жарминского района.
"Нашей радости нет предела. Выражаем благодарность акиму области. Пару недель назад мы озвучили нашу просьбу. И мы рады, что теперь у нас будет квартира. Пусть наша страна и наша область процветают. Большое спасибо", - сказал глава многодетной семьи.
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