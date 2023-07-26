Квартиру подарили родителям первой тройни в Абайской области

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

До рождения малышей семья уже воспитывала пятерых детей и жила в съемной квартире.

Впервые в области Абай на свет появились тройняшки. Аким региона Нурлан Уранхаев поздравил семью с знаменательным событием и вручил ключи от трёхкомнатной квартиры в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"Наш мудрый народ благословил ребёнка богатством и благополучием. Вы – счастливые люди, ставшие родителями первой тройни в нашей области. Я уверен, что в будущем Бегимай, Бек-Мухаммед и Бегайым будут достойными гражданами нашей страны и оправдают все ваши ожидания", – сказал Нурлан Уранхаев в поздравлении.

Прежде семья, в которой уже были пятеро детей, снимала квартиру в селе Калбатау Жарминского района.