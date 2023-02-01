Кузница стартапов. Что происходит в стенах технопарка Astana Hub

Фото: strategy2050.kz

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub начал работать в ноябре 2018 года. С тех пор он помогает отечественным стартапам с подготовкой и развитием. Подобнее о том, какие проекты реализуются в его стенах, как они привлекают инвестиции и какие плюсы получают резиденты хаба — в материале BaigeNews.kz.

Казахстанские стартапы

Сегодня в Astana Hub зарегистрировано 1015 участников. С их актуальным перечнем можно ознакомиться на платформе astanahub.com в разделе "Участники Технопарка". В пресс-службе технопарка рассказали, что для получения статуса участника необходимо пройти онлайн-регистрацию на платформе и подать пакет документов. Заявку рассматривают до 15 рабочих дней. Процесс регистрации завершает заключение договора об участии в Astana Hub и выдача свидетельства о регистрации участника.

В стенах хаба создаётся множество проектов, но в качестве примеров можно выделить такие:

1. Beyne.ai

Сфера деятельности стартапа: SmartCity

Осенью 2022 года компания Beyne.ai стала одним из 15 стартап-проектов, прошедших отбор для участия в программе, реализуемой Astana Hub совместно с Google for Startups — Silkway Accelerator. Beyne.ai разрабатывает технологию распознования и поиска лиц из открытых источников и видеокамер. Цель компании — обеспечить гражданскую (Smart City) и корпоративную безопасность, применяя решения, созданные на основе технологий искусственного интеллекта.

2. Roqed

Сфера деятельности стартапа: EdTech

ROQED — это образовательная платформа, специализирующаяся на развитии способностей в виртуальной и интерактивной 3D-среде для применения в области развлечений, образования, медицины и машиностроения. Отличительной чертой этой компании является интересная подача информации с помощью приложений. Таким образом, в ROQED обучающиеся всегда остаются вовлечёнными в процесс изучения нового материала. В своих отзывах ученики отмечают простоту учебного материала и пользовательского интерфейса.

3. iDos Games



Сфера деятельности стартапа: GameDev

iDos Games занимается созданием метавселенной игровой площадки с возможностью абсолютно любым игрокам зарабатывать криптовалюту. У компании есть такие игры как ShootGun и 2048 Cube Crypto IGT, благодаря которым можно заработать NFT и IGT.

"Чтобы быть участником Astana Hub, совершенно не обязательно находиться территориально в Astana Hub. IT-компания из любой точки Казахстана может зарегистрироваться в Astana Hub и получать налоговые льготы. Среди участников технопарка много крупных компаний и тут, скорее, вопрос не в их финансовой состоятельности, а в том, чтобы пользоваться налоговыми льготами, которые предоставляет государство, реинвестировать сэкономленные на налогах деньги в своё развитие и создавать новые рабочие места. Государство делает всё возможное, чтобы отрасль развивалась как можно активнее и хорошо, что компании пользуются этими возможностями", -— считают в Astana Hub.

С момента основания технопарка программы инкубации и акселерации Astana Hub прошли более 1500 стартап-проектов на разных стадиях развития. Некоторые стартапы приходят в программы на стадии идеи и создают продукты, некоторые — вступают в экосистему Astana Hub уже с готовым продуктом. Большая часть выпускников уже зарекомендовали себя на рынке, создают рабочие места, выходят на зарубежные рынки и привлекают инвестиции. Например, в стенах Astana Hub развивались такие стартапы, как Kompra, UvU, CTOgram, ZanBar, MacDent, Parqour, Cerebra, Naimi и другие.

Инвестиции и государственное финансирование

Несколько примеров привлечённых инвестиций от участников Astana Hub:

Jet — три миллиона долларов. Bilim Land — 1,86 миллиона долларов. Cerebra — 1,3 миллиона долларов. Тастамат — 1,5 миллиона долларов. СТОgram — 700 тысяч долларов привлечённых инвестиций.

Astana Hub не осуществляет финансирование проектов из государственного бюджета. В 2021 году технопарк инициировал программу финансирования проектов Seed Money для участников. Финансирование по программе осуществляется по модели revenue share (equity free), за счёт средств получаемых от сборов в размере одного процента от всех участников Astana Hub.

Программа предусматривает финансирование на сумму до 24 миллионов тенге тенге (50 000 долларов). Для получения финансирования IT-стартап должен быть участником Astana Hub и иметь сертификат, подтверждающий прохождение специализированной программы акселерации.

Но кроме того хаб регулярно проводит мероприятия в формате Invest Day, на которые приглашаются инвесторы. У стартапов есть возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам, бизнес-ангелам и венчурным фондам и получить финансирование.

"Структура бюджета Astana Hub формируется из нескольких источников финансирования, в том числе: доходы от сборов участников Astana Hub (29 процентов), финансирование деятельности Astana Hub из республиканского бюджета (34 процента), финансирование программы обучения физических лиц Tech Orda (ваучеры) из республиканского бюджета (29 процентов), доходы в рамках реализуемых программ Astana Hub и прочие доходы (восемь процентов)",— рассказали в пресс-службе технопарка.

Освобождение от налогов

В технопарке утверждают, что минусов в статусе участника Astana Hub нет, зато есть немало приемуществ. Одни из них — это освобождение от огромного количества налогов, предусмотренных соотествующим кодексом страны. Отметим, что другие виды бизнеса, не входящие в категорию IT, подобных лазеек не имеют.

Так, участники Astana Hub получают налоговые льготы по таким видам налогов как:

корпоративный подоходный налог;

налог на добавленную стоимость;

индивидуальный подоходный налог, удерживаемый с заработной платы резидентов РК;

социальный налог, начисленный на заработную плату иностранных граждан;

налог на добавленную стоимость за услуги и работы, приобретённые у нерезидента;

НДС на импорт определённых товаров;

налог на доход от прироста стоимости;

налог на доход нерезидента из источника в РК;

дивиденды для нерезидентов;

налог на роялти.

Статус участника Astana Hub также даёт возможность привлечь иностранных работников со следующими упрощенными условиями:

неограниченное количество иностранных специалистов;

нет необходимости в получении разрешения на привлечение иностранных специалистов;

не нужно оплачивать государственный сбор за рабочее разрешение;

рабочая виза сроком до пяти лет.

Кроме того, одной из приоритетных задач технопарка является содействие в привлечении венчурных инвестиций в стартапы, а также помощь в масштабировании казахстанских проектов на зарубежные рынки. Одной из таких инициатив является программа международных агентов. Международные агенты — это официальные представители Astana Hub за рубежом, которые помогают нашим стартапам выйти на новый рынок с использованием нетворкинга и экспертизы агента.

Акселерационные и инкубационные программы

В рамках деятельности Astana Hub, стартап-проектам предоставляются акселерационные и инкубационные программы, такие как:

Silkway Accelerator — единственный в Центральной Азии акселератор совместный с Google For Startups; Scalerator — акселерационная программа, направленная на вывод казахстанских стартапов на международные рынки; Techpreneurs — инкубационная программа для стартапов на всех стадиях развития — от идеи до экспансии.

Процесс прохождения программ можно поделить на три этапа:

Анонс программы и отбор стартапов

После объявления о старте программы начинается сбор заявок. Затем экспертная комиссия определяет стартапы, которые смогут принять участие в программе через скрининг и диагностику стартап-проекта. У каждой программы есть свои специфические критерии отбора. Но всё же есть базовые показатели, которые оцениваются в каждой программе. Например, IT-составляющая проекта, модель монетизации, текущие показатели продаж, инвестиционная привлекательность, команда.

Предоставление услуг (процесс акселерации и инкубации)

Становясь участниками акселерационных и инкубационных программ, стартапы получают такие услуги, как воркшопы и лекции на самые актуальные темы, личный трекер, индивидуальные консультации от ведущих экспертов, юридическую и PR поддержку, а также доступ к экосистеме и нетворкинг с яркими представителями IT-индустрии.

Demo Day

Стартапы, успешно прошедшую программу, получают возможность выступить на Demo Day. Demo Day — это заключительное мероприятие программы, где стартапы выступают перед венчурными фондами, инвесторами и бизнес-ангелами. На данном мероприятии стартапы должны подготовить презентацию о своих результатах и достижениях, полученных благодаря программе. Так, технопарк предлагает уникальную возможность стартапам добиться финансирования для развития своего проекта.

После прохождения акселерации и инкубации стартапы добиваются значимых результатов, повышают оценку компании и выходят на зарубежные рынки.