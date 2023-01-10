Курсирование поезда "Алматы — Шымкент" отменили по техническим причинам

Вместо отмененного поезда Тальго №25/26 сообщением Алматы - Шымкент пассажирам предоставят разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов, передаёт BaigeNews.kz.

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что по техническим причинам на один рейс отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго №25/26 сообщением "Алматы — Шымкент", отправлением со станции Алматы-2 10 января 2023 года и со станции Шымкент 11 января. Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы — 10 января 2023г., из Шымкента – 11 января", — сообщил перевозчик.