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  • Курсирование поезда "Алматы — Шымкент" отменили по техническим причинам
рixabay Вчера, 07:12
1006
Вчера, 07:12
1006
Фото: рixabay

Курсирование поезда "Алматы — Шымкент" отменили по техническим причинам

Вместо отмененного поезда Тальго №25/26 сообщением Алматы - Шымкент пассажирам предоставят разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов, передаёт BaigeNews.kz.

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что по техническим причинам на один рейс отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго №25/26 сообщением "Алматы — Шымкент", отправлением со станции Алматы-2 10 января 2023 года и со станции Шымкент 11 января. Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы — 10 января 2023г., из Шымкента – 11 января", — сообщил перевозчик.

Пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом.

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#поезд #Пассажирские перевозки
BaigeNews.kz
Вчера, 07:12
1006
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