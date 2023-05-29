Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах

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Курс лиры в Турции значительно снизился после того, как стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов и останется руководить страной ещё на пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

По данным на 15:14 пара доллар/лира торговалась на Форекс по 20,9 лиры за доллар.

Корпорация Morgan Stanley предупредила, что курс может достичь 26 лир за доллар раньше, чем ожидалось, и опуститься до 28 к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики сохранения низких процентных ставок.

Банковская холдинговая компания Wells Fargo & Co ожидает, что валюта достигнет отметки 23 к концу квартала.