Курс на Дубай: станет ли Астана международным финансовым центром?

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Во французском Le monde вышел обзор о перспективах столицы Казахстана стать крупным финансовым центром.

Для достижения этой цели у страны есть большой потенциал, вместе с тем и большие амбиции, передаёт коррспондент BaigeNews.kz со ссылкой на французского журналиста Мари Шаррель.

"С 2018 года столица Казахстана стремится привлечь международных финансовых трейдеров, а также инвесторов, вынужденных бежать из Москвы. Но растущее влияние Китая может помешать его планам. Стоя на обширной эспланаде, перед внушительным шаром из стекла и стали, трудно не вспомнить о Звезде смерти, лунообразной боевой станции из саги "Звёздные войны". Вокруг неё большие круглые здания сверкают в лучах октябрьского солнца, придавая всему футуристический вид. Именно здесь в 2017 году казахстанская столица Астана, построенная на нефтяные деньги, провела большую международную выставку, которая должна была показать миру современное лицо Казахстана. Здесь же находится новый финансовый центр страны − Международный финансовый центр "Астана". Совершенно новая фондовая биржа, финансовый регулятор, инкубатор стартапов и ряда финансовых услуг − всё это в двух шагах от Министерства цифрового развития и Университета, специализирующегося на новых технологиях. Амбиции Казахстана немалые: начать диверсификацию экономики, сверхзависимой от углеводородов, и открыть страну для международного финансирования, чтобы поддержать её рост.

Надо сказать, что бывшей советской республике предстоит пройти долгий путь. Первая фондовая биржа KASE была создана в 1993 году на остатках советских норм и правил, при значительном государственном участии",- говорится в статье М. Шаррель.

Новая биржа, появившаяся в 2018 году, Astana International Exchange, работает в соответствии с британским законодательством и стандартами, к которым привыкли международные инвесторы. Официально от государственного участия не осталось и следа: акционерами AIX являются Nasdaq, Шанхайская фондовая биржа, Goldman Sachs и китайский инвестиционный фонд Silk Road Fund. Для того чтобы попытаться компенсировать низкие показатели в индексе коррупции, неправительственной организации Transparency International (102-е место из 180 стран в 2021 году), Казахстан создал Независимый суд и Международную арбитражную палату для защиты интересов инвесторов. Они в основном состоят из иностранных судей с безупречной репутацией, такие как Джонатан Мэнс, бывший заместитель председателя Верховного суда Великобритании.

"За пять лет мы произвели революцию в судебной практике страны и укрепили доверие к рынку Астаны", − хвастается Кристофер Кэмпбелл-Холт, генеральный директор компании, настоящий британец с опытом работы в адвокатуре Нью-Йорка.