open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Курс на Дубай: станет ли Астана международным финансовым центром?
KOVALENKO/EFE/MAXPPP Сегодня, 22:20
192
Фото: KOVALENKO/EFE/MAXPPP

Курс на Дубай: станет ли Астана международным финансовым центром?

Во французском Le monde вышел обзор о перспективах столицы Казахстана стать крупным финансовым центром.

Для достижения этой цели у страны есть большой потенциал, вместе с тем и большие амбиции, передаёт коррспондент BaigeNews.kz со ссылкой на французского журналиста Мари Шаррель.

"С 2018 года столица Казахстана стремится привлечь международных финансовых трейдеров, а также инвесторов, вынужденных бежать из Москвы. Но растущее влияние Китая может помешать его планам. Стоя на обширной эспланаде, перед внушительным шаром из стекла и стали, трудно не вспомнить о Звезде смерти, лунообразной боевой станции из саги "Звёздные войны". Вокруг неё большие круглые здания сверкают в лучах октябрьского солнца, придавая всему футуристический вид. Именно здесь в 2017 году казахстанская столица Астана, построенная на нефтяные деньги, провела большую международную выставку, которая должна была показать миру современное лицо Казахстана. Здесь же находится новый финансовый центр страны − Международный финансовый центр "Астана". Совершенно новая фондовая биржа, финансовый регулятор, инкубатор стартапов и ряда финансовых услуг − всё это в двух шагах от Министерства цифрового развития и Университета, специализирующегося на новых технологиях. Амбиции Казахстана немалые: начать диверсификацию экономики, сверхзависимой от углеводородов, и открыть страну для международного финансирования, чтобы поддержать её рост.
Надо сказать, что бывшей советской республике предстоит пройти долгий путь. Первая фондовая биржа KASE была создана в 1993 году на остатках советских норм и правил, при значительном государственном участии",- говорится в статье М. Шаррель.

Новая биржа, появившаяся в 2018 году, Astana International Exchange, работает в соответствии с британским законодательством и стандартами, к которым привыкли международные инвесторы. Официально от государственного участия не осталось и следа: акционерами AIX являются Nasdaq, Шанхайская фондовая биржа, Goldman Sachs и китайский инвестиционный фонд Silk Road Fund. Для того чтобы попытаться компенсировать низкие показатели в индексе коррупции, неправительственной организации Transparency International (102-е место из 180 стран в 2021 году), Казахстан создал Независимый суд и Международную арбитражную палату для защиты интересов инвесторов. Они в основном состоят из иностранных судей с безупречной репутацией, такие как Джонатан Мэнс, бывший заместитель председателя Верховного суда Великобритании.

"За пять лет мы произвели революцию в судебной практике страны и укрепили доверие к рынку Астаны", − хвастается Кристофер Кэмпбелл-Холт, генеральный директор компании, настоящий британец с опытом работы в адвокатуре Нью-Йорка.

Амбивалентность
Правительство, со своей стороны, идет в ногу со временем, оцифровывая государственные услуги на всех уровнях − почти все они доступны на смартфонах − и постепенно открывая доступ к капиталу для государственных компаний, говорится в статье.

"В отличие от России, здесь не было крупных приватизаций государственных компаний после обретения независимости в 1991 году", − объясняет Ренат Бектуров, генеральный директор, - В 2018 году "Казатомпром", крупнейший в мире производитель урана, разместил 15 процентов акций на AIX и Лондонской фондовой бирже. "Идея состоит в том, чтобы уменьшить влияние государства и поддержать рост, открыв двери для международных инвесторов".

Однако, с февраля у Астаны есть и другая мечта: стать альтернативой Московскому финансовому центру, который был фактически стёрт с лица земли из-за войны в Украине и международных санкций.

"Это возможность: бизнес и инвесторы, покидающие Россию, могут прийти в Казахстан, пока они не находятся под санкциями", − говорит Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Этими же амбициями также движет новое поколение казахстанских капиталистов, стремящихся выйти за пределы своих границ. К примеру, Тимур Турлов, основатель брокерской группы Freedom Finance, уже представленной в пятнадцати странах, является гордостью столицы.

"Казахстан идёт в противоположном направлении от России, открываясь миру... Астана может стать финансовым центром, как Гонконг: мостом между странами, которым трудно работать вместе", − говорит Т. Турлов.

Рождённый в России, он уже одиннадцать лет живет в Казахстане, недавно отказался от российского гражданства и готовится закрыть свой московский филиал.
Его личность иллюстрирует некоторую двойственность казахстанских финансов: его группа, работает в Украине, также присутствует на Кипре, где проживает большая община русских, включая олигархов − особенно до войны.

"Поскольку мы знаем плохой имидж острова, наш контроль там особенно усилен", − уверяет Т. Турлов.

Более того, одна из принадлежащих ему организаций зарегистрирована в Белизе − стране, которая входит в чёрный список налоговых гаваней, поддерживаемый Европейским союзом до 2019 года.

"Было проще начать наше развитие в направлении США именно там, но вскоре мы перенесем нашу деятельность в другие страны, чтобы защитить нашу репутацию", − говорит он.

Еще одна сложность заключается в том, что Казахстан является частью Евразийского экономического союза, который устанавливает свободное движение капитала, работников и услуг с Россией − своим главным экономическим партнером, с которым страна имеет общую границу на севере, протяженностью 7 500 км. Как же обеспечить соблюдение санкций на своей территории? С самого начала войны правительство обещало сделать все возможное для обеспечения этого.

"Риск коррупции и непрозрачность экономики"
"Мы крайне бдительно следим за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег, и абсолютно невозможно, чтобы кто-то, находящийся под санкциями, вёл здесь бизнес", − добавляет Еркегали Еденбаев представитель AFSA (Astana Financial Services Authority), комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг.

"Для того, чтобы отобрать часть рынка у московского финансового центра и не привлекать российские фонды сомнительного происхождения, Казахстан ведет тонкую игру", − замечает один европейский дипломат.

Тем не менее, многие западные финансисты сомневаются в амбициях Астаны:

"Мне трудно увидеть потенциал такого финансового рынка", − признается бывший руководитель крупного французского банка, который долгое время работал в бывшем СССР. Потому что Казахстан, хотя и большой по площади, остается маленьким по населению (19 миллионов жителей). Потому что финансовые связи с другими странами Центральной Азии непрочны − поэтому им трудно стать настоящим региональным центром. А также, потому что большая часть местных банков принадлежит семьям, близким к правительству, утвержается в статье.

"В дополнение к риску коррупции и непрозрачности экономики, это может привести к охлаждению иностранных инвесторов", − добавляет бывший французский банкир. Не говоря уже о географической изоляции и языковом барьере, которые вряд ли идеально подходят для привлечения тех, кто колеблется между Нью-Йорком и Сити [Лондоном]. К этому добавляется взрывоопасная социальная ситуация в стране, которая не очень демократична. За пределами столицы, в которой сосредоточены богатства, полученные от продажи нефти, растёт гнев перед лицом галопирующей инфляции − 17,7 процентов в сентябре.

"Риск протестов очень высок", − говорит Мари Дюмулен, специалист по региону в Европейском совете по международным отношениям.

Однако есть еще один сектор, где, по мнению Казахстана, он может разыграть свою карту перед лицом изоляции России: стартапы. В футуристических помещениях МФЦА также находится инкубатор, с не менее грандиозными амбициями. "Следуйте за мной", − приглашает Магжан Мадиев, руководитель, одетый в рубашку-поло с изображением Google. Он проходит через школу компьютерного кодирования, видеоустановку TikTok, перегретые рабочие помещения и модное кафе, одновременно расхваливая преимущества этого места: расширенная поддержка стартапов, облегченное налогообложение (несколько лет не нужно платить налоги), помощь с визами и обустройством.

"За последние несколько лет всё больше молодых россиян приезжают открывать свои предприятия в Казахстане", − говорит он, - Пять тысяч компаний и частных лиц, работающих в области новых технологий, проконсультировались с нами с начала войны, а триста уже обосновались в нашей стране".

Тяжёлый геополитический контекст
Чтобы перевесить все шансы на свою сторону, Астана также разыгрывает криптовалютную карту. Весной 2021 года, когда Китай выгнал майнеров биткоина со своей территории, многие из них переехали − часто нелегально − в соседний Казахстан, чтобы воспользоваться преимуществами его богатого энергетического потенциала. Но их было слишком много: приток был настолько велик, что казахстанская энергосистема была быстро перегружена, и у властей не осталось иного выбора, кроме как взять управление в свои руки. "Криптофермы были отключены от сети, оборудование было конфисковано. Мы почувствовали, что ветер подул в другом направлении и покинули страну", − говорит Себастьян Гуспиллу, генеральный директор BigBlock Datacenter. Этот француз (легально) установил свое оборудование для майнинга в стране в 2018 году. Сейчас оно находится в Сибири.

С тех пор Правительство выслеживает нелегальных майнеров и ужесточает регулирование сектора: все криптовалютные компании, как майнинговые, так и иные, должны зарегистрироваться в МФЦА. Теперь они будут платить больше налогов, а в случае слишком большого потребления электричества будут отключаться от электросети. Государство заключило сделку с Binance, платформой для обмена криптовалют, для "прозрачного" развития отрасли. Для оцифровки некоторых государственных услуг будет использоваться блокчейн-технология, на которой основаны криптовалюты.

"Это один из активов, с которым мы можем экспериментировать", − говорит Магжан Мадиев.

Признавая при этом, что стране не хватает квалифицированных кадров для удовлетворения своих финансовых и цифровых амбиций.
Помешать развитию может тяжёлая политическая ситуация в мире, считают эксперты.

"Столкнувшись с этой новой геополитической ситуацией, окно, которое Казахстан в последние годы открывал для Запада, может закрыться", — опасается Мэтт Герткен, специалист по геополитике в BCA Research. В этих условиях нет уверенности, что Китай позволит финансовому центру в Астане воплотить стремление страны к независимости.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#финансовый рынок #Астана #экспертное мнение
Ануар Абдрахманов Журналист
Сегодня, 22:20
192
Поделитесь:
Наверх