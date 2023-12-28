Курс доллара заметно снизился в Казахстане
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
77Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь снизился, передаёт BaigeNews.kz.
Падение составило 1,9 тенге. Средневзвешенный курс таким образом сложился на отметке 453,64 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 456 тенге, Алматы - 457,7 тенге.
Курс евро составляет 503,52 тенге, российского рубля - 4,96 тенге, китайского юаня - 63,73 тенге.
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