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Курс доллара заметно снизился в Казахстане

Сегодня, 17:11
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь снизился, передаёт BaigeNews.kz.

Падение составило 1,9 тенге. Средневзвешенный курс таким образом сложился на отметке 453,64 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 456 тенге, Алматы - 457,7 тенге.

Курс евро составляет 503,52 тенге, российского рубля - 4,96 тенге, китайского юаня - 63,73 тенге.

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